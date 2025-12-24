ETV Bharat / state

कांकेर में मतांतरण के विरोध में सर्व समाज का बंद, ब्लॉक मुख्यालयों में पसरा रहा सन्नाटा

जिले के अन्य ब्लॉक मुख्यालयों चारामा, भानुप्रतापपुर, दुर्गूकोंदल, अंतागढ़ और कोयलीबेड़ा में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला. इन स्थानों पर सुबह से ही अधिकांश दुकानें बंद रहीं. निजी प्रतिष्ठानों के साथ-साथ छोटे व्यापारियों ने भी बंद में सहभागिता निभाई. बाजारों के बंद रहने से यातायात भी सीमित रहा और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ नहीं दिखी. वहीं नरहरपुर में वार्षिक मेले के दूसरे दिन होने के कारण बंद का अपेक्षित असर नहीं दिखा.मेले में बाहर से आए दुकानदारों और ग्रामीणों की मौजूदगी के चलते यहां सामान्य गतिविधियां जारी रहीं. मेले की वजह से नरहरपुर पूरी तरह बंद नहीं रहा.

बंद का असर जिले के पखांजूर में भी स्पष्ट दिखाई दिया. यहां हर सप्ताह लगने वाला साप्ताहिक बाजार पूरी तरह बंद रहा. बाजार नहीं लगने से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को दैनिक जरूरत की वस्तुएं खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ा. सब्जी, अनाज और घरेलू सामान की दुकानों के बंद रहने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ, हालांकि लोगों ने बंद को समर्थन देते हुए असुविधा सहन की.

कांकेर : मतांतरण के विरोध में सर्व समाज का प्रदेशव्यापी बंद के आह्वान को कांकेर जिले में व्यापक समर्थन मिला. जिले के शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक बंद का असर देखा गया. चैंबर ऑफ कामर्स ने बंद का समर्थन पहले ही करने का बयान जारी किया था जिसके कारण जिला मुख्यालय कांकेर में सुबह से ही व्यापारियों ने अपनी दुकानों के शटर नहीं खोले. आम दिनों में चहल-पहल से गुलजार रहने वाला शहर दिन भर शांत नजर आया. सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम रही और बाजार में सन्नाटा पसरा रहा.

कस्बों और गांवों तक दिखा असर

ब्लॉक मुख्यालयों के अलावा छोटे-छोटे कस्बों और गांवों में भी बंद का असर दिखाई दिया. कई गांवों में किराना दुकानें, चाय-नाश्ते की दुकानें और हाट बाजार बंद रहे. ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाते हुए बंद को समर्थन दिया. लोगों का कहना था कि यह मुद्दा केवल किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि पूरे समाज से जुड़ा है, इसलिए सर्व समाज के आह्वान का समर्थन जरूरी है.

आमाबेड़ा में भी रहा बंद

आमाबेड़ा क्षेत्र में भी बंद का असर देखने को मिला. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले यहां शव दफन को लेकर विवाद हुआ था, जो बाद में हिंसा में तब्दील हो गया था. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था. इस पृष्ठभूमि में आमाबेड़ा में बंद को लेकर लोगों में विशेष संवेदनशीलता देखने को मिली, यहां अधिकांश दुकानें बंद रहीं और बाजार क्षेत्र शांत रहा. ग्रामीणों ने बंद के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया.बंद को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट मोड में रहा. मुख्यालय में सुबह फ्लैग मार्च निकाला गया था इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की गई थी. सर्व समाज के नेताओं का कहना है कि मतांतरण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे सामाजिक ताना-बाना प्रभावित हो रहा है.

कुछ क्षेत्रों में दबाव, लालच और भ्रम के जरिए मतांतरण कराया जा रहा है. इसी के विरोध में यह बंद आयोजित किया गया. नेताओं ने शासन-प्रशासन से सख्त कानून बनाने और मौजूदा कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की- सदस्य,सर्व आदिवासी समाज

सर्व समाज ने निकाली रैली, हुई सभा

बंद के दौरान जिला मुख्यालय कांकेर में सर्व समाज के बैनर तले रैली भी निकाली गई. रैली में समाजों के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और आम नागरिक शामिल हुए. रैली प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां लोगों ने नारेबाजी कर मतांतरण के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की. रैली के बाद एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने मतांतरण को समाज के लिए घातक बताया.

