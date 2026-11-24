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जशपुर में धर्मांतरण के खिलाफ ग्रामीणों ने लगाया बोर्ड, लिखा-यहां पास्टर, फादर और सिस्टर का प्रवेश प्रतिबंधित

जशपुर: कथित लोभ और लालच के जरिए धर्मांतरण कराए जाने का मुद्दा एक बार फिर गर्माने लगा है. इस बार धर्मांतरण के विरोध में आदिवासी समाज के कुछ संगठनों और ग्रामीणों ने लामबंदी शुरू कर दी है. इस कड़ी में जशपुरनगर के 4 ग्राम पंचायतों सोगड़ा, चढ़िया, डूमरटोली और टेम्पू में ग्रामसभा के प्रस्ताव के बाद गांवों के प्रवेश मार्गों पर बोर्ड लगाए जा रहे हैं. लगाए गए बोर्ड पर लिखा है कि यहां पास्टर, फादर और सिस्टर का प्रवेश प्रतिबंधित है. इस तरह के बोर्ड लगाए जाने के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार भी तेजी से गर्माने लगा है. ईसाई आदिवासी महासभा ने बोर्ड लगाने का विरोध किया है.

ग्रामीणों की मानें तो जहां-जहां बोर्ड लगाए गए हैं, उन-उन ग्राम पंचायतों के आदिवासी समाज के लोगों ने ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित कर बोर्ड लगाने का फैसला किया. लगाए गए बोर्ड में पेसा अधिनियम 1996 के तहत ग्रामसभा के अधिकारों और आदिवासी संस्कृति, परंपराओं एवं रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण का ब्योरा दिया गया है.

ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहां जनजातीय समाज के लोग शांति पूर्ण तरीके से रहते हैं. हमें पता चला है कि पड़ोसी राज्य से 100 से ज्यादा लोग धर्मांतरण के उद्देश्य से यहां घुसे हैं. इस वजह से हम लोगों ने इस तरह का बोर्ड लगाया है: संतन भगत, आदिवासी नेता

गांव में घुसकर ये लोग धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, उरांव समाज के लोग अब जनजागृति लाकर इस तरह के कामों पर रोक लगाने की कोशिश में जुट गए हैं: गंगा राम भगत, अध्यक्ष, जनपद पंचायत जशपुर

हमारे गांव में कहीं से भी धर्मांतरण के लिए सिस्टर और फादर आते हैं. बहला फुसलाकर वो हमारे आदिवासी समाज को अपने धर्म में ले जाते हैं. हम नहीं चाहते हैं कि वो इस तरह का धर्मांतरण का काम करें: बांधो बाई, सरपंच, ग्राम पंचायत (सोगड़ा)

ग्राम पंचायतों में पास्टर, फादर और सिस्टर के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के पीछे आदिवासी समाज के संगठनों का तर्क है कि कथित धर्मांतरण की गतिविधियों पर रोक लगाने और अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए, गांवों में जागरूकता के साथ इस तरह की पहल को शुरू करना जरूरी है.

पांचवीं अनुसूचि का यह क्षेत्र है, ग्राम सभा को भी यहां कई तरह केअधिकार भी दिए गये हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा रहा है. बोर्ड लगाना बिल्कुल ही सही काम नहीं है, रोकना है तो जागरुकता लाकर धर्मांतरण को रोका जाना चाहिए: अनिल किस्पोट्टा, प्रदेशाध्यक्ष, ईसाई आदिवासी महासभा

बोर्ड लगाने के दौरान विधायक के मौजूद होने की कही जा रही बात

बताया जा रहा है कि जब बोर्ड लगाने का काम चल रहा था तब जशपुर विधायक रायमुनी भगत भी वहां मौजूद थीं. बोर्ड लगाने के बाद आदिवासी नेताओं ने जिले की अन्य ग्राम पंचायतों में भी इसी तरह के बोर्ड लगाने और धर्मांतरण के खिलाफ गांव-गांव में जनजागरूकता अभियान चलाने की बात कही.

ईसाई आदिवासी महासभा ने जताई आपत्ति

बोर्ड लगाए जाने पर ईसाई आदिवासी महासभा के प्रदेशाध्यक्ष अनिल किस्पोट्टा ने कड़ी आपत्ति जताई है. किस्पोट्टा ने कहा कि गांवों में इस तरह के बोर्ड लगाकर समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है. धर्मांतरण जैसी समस्या का समाधान प्रतिबंधात्मक बोर्ड लगाने से नहीं, बल्कि जनजागरूकता के माध्यम से किया जाना चाहिए. उनका मानना है कि लोगों को जागरूक करके ही इस मुद्दे पर सकारात्मक समाधान निकाला जा सकता है.

जिला प्रशासन के रुख पर सबकी नजर

4 ग्राम पंचायतों से शुरू हुई यह पहल अब जिले के दूसरे गांवों तक पहुंचाने की तैयारी में है. एक ओर आदिवासी समाज के कुछ संगठन इसे अपनी संस्कृति, परंपरा और पहचान बचाने की मुहिम बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईसाई आदिवासी महासभा ने इसे सामाजिक एकता के लिए उचित नहीं माना है. इन बोर्डों को लेकर प्रशासन का क्या रुख रहता है और ग्रामसभा के प्रस्तावों के आधार पर लगाए गए इन बोर्डों की वैधानिक स्थिति क्या होगी, इस पर भी सबकी नजरें हैं. फिलहाल धर्मांतरण, आदिवासी अस्मिता, धार्मिक स्वतंत्रता और ग्रामसभा के अधिकारों को लेकर जशपुर जिले में एक बार फिर सामाजिक बहस तेज हो गई है.

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