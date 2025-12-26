ETV Bharat / state

बोकारो में धर्मांतरण की सूचना पर जमकर हुआ बवाल, कई महिलाएं पुलिस हिरासत में, जांच शुरू

बोकारो: जिले के बोकारो में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है. लोगों का आरोप है कि चास मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक इलाके में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में लगातार धर्म परिवर्तन की सुगबुगाहट हो रही थी. जानकारी मिलने पर स्थानीय ग्रामीण, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के स्वयंसेवक सतर्क हो गए और मामले की सूचना पुलिस को दे दी.

मामला चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पत्थर कट्टा साइड स्थित बांवरी टोला का है. ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों के द्वारा बांवरी टोला के एक दलित परिवार का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था. इसी बीच ग्रामीणों को जब इस बात की भनक लगी तो ग्रामीण उक्त घर में पहुंच गई. तब उन्हें पता चला कि कुछ लोगों के द्वारा गाना-बजाना कर के धर्म परिवर्तन का खेल चलाया जा रहा था. ग्रामीणों ने जब इस बात का विरोध करना चाहा तो काफी हो हंगामा हो गया.

ग्रामीण, पुलिस, विहिप और बजरंग दल के स्वयंसेवकों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मामला बढ़ने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के स्वयंसेवक भी पहुंच गए. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने थाना को सूचना दे दी. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस धर्म परिवर्तन के खेल का भंडाफोड़ किया.

जांच में जुटी पुलिस

स्थानीय पुलिस के अनुसार 20 से 25 की संख्या में एक धर्म विशेष के लोग धर्म परिवर्तन कराने बांवरी टोला पहुंचे थे. आरोप है कि पुलिस को देखते ही धर्म परिवर्तन कराने आए कुछ लोग मौके से भाग निकले. हालांकि मौके से कुछ ग्रामीणों और बाहर से आईं पांच से छह महिलाओं को पूछताछ के लिए पुलिस थाना ले गई है.