कांकेर के बाद धमतरी में धर्मांतरण पर विवाद, महिला की मौत के बाद गांव में शव दफनाने का विरोध
पहले धमतरी के बोराई गांव में ग्रामीणों ने शव दफनाने का विरोध किया फिर नगरी ले जाने पर वहां भी बवाल मचा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 25, 2025 at 9:01 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ के कांकेर के आमाबेड़ा में धर्मांतरण के मुद्दे पर हुए हिंसक की घटना को लोग भूल नहीं पाए और एक नया मामला सामने आ गया है. अब धमतरी में भी शव दफनाने को लेकर विवाद और तनाव की स्थिति बन गई. दरअसल महिला की मौत के बाद अब ग्रामीणों ने उसे गांव में दफनाए जाने का विरोध किया और उसे गांव की सीमा से बाहर ले जाने कहा जब परिजन महिला के शव को सीमा से बाहर लेकर गए तो वहां भी जमकर बवाल मच गया.
पूरा मामला जानिए: जानकारी के अनुसार, गुरुवार की सुबह ग्राम बोराई के साहू परिवार की एक महिला की मौत हो गई. परिवार के लोग जब महिला के शव को बोराई गांव में दफनाने पहुंचे तो ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि महिला धर्मांतरित हो गई थी और ईसाई धर्म अपना चुकी थी. ग्रामीणों की मांग थी कि शव को गांव में न दफनाया जाए, जिससे गांव में तनाव की स्थिति बन गई.
बोराई से नगरी ले गए शव: विरोध के चलते परिवार के लोग शव को बोराई से नगरी ले आए, वहां उसे दफनाने की तैयारी की जा रही थी और गड्डा खोद लिया गया था. नगरी नगर के निवासियों को जब इसकी सूचना मिली, तो उन्होंने भी वहां शव दफनाने पर आपत्ति जताई. उनका आरोप है कि नगरी में शव दफनाने के लिए कोई जमीन आवंटित नहीं है. इस पर स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई.
पुलिस मौके पर: कांकेर के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इस विवाद को रोकने पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. इनमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चन्द्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी थे वहीं प्रशासन की ओर से नगरी एसडीएम प्रीति दुर्गम और उनकी टीम भी पहुंची. प्रशासन दोनों पक्षों को काफी समझाने का प्रयास करती रही. माहौल तनावपूर्ण होने की वजह से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया.
हिंदू संगठन की दलील: विश्व हिन्दू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता संत कोठारी ने कहा कि बोराई गांव का साहू परिवार धर्मांतरित हो चुका है. महिला की मौत के बाद परिवार शव को दफनाने के लिए नगरी ले आए थे. पूरे गांव के लोगों ने फैसला लिया कि महिला के शव को यहां दफनाने नहीं दिया जाएगा.
अब वापस ले गए शव: जिला प्रशासन की लाख समझाइश नाकाम रही. नगरी में धर्मांतरित महिला के शव को दफन करने नहीं दिया गया. नगरी में हिंदू संगठनों की ओर से महिला के शव दफन पर कड़ा विरोध जताया गया. इसके बाद अब फिर से महिला के शव को परिजन बोराई ले गए हैं. हालांकि अभी तक अंतिम संस्कार की खबर नही आई है.