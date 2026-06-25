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धर्मांतरण नक्सलवाद से भी बड़ा खतरा, बस्तर का विकास और माइनिंग बड़ी चुनौतियां: सांसद भोजराज नाग

भोजराज नाग ने स्वीकार किया कि नक्सलवाद बस्तर के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था. हालांकि सुरक्षा की चुनौती कम होने के बाद अब विकास की चुनौतियां सामने हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में युवाओं, महिलाओं, ग्रामीणों और आम नागरिकों के साथ लगातार संवाद स्थापित किया जाएगा. स्थानीय लोगों के अधिकार, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान किया जाएगा. सांसद के अनुसार सरकार का लक्ष्य केवल नक्सलवाद समाप्त करना नहीं बल्कि समग्र और सहभागी विकास सुनिश्चित करना है.

सांसद भोजराज नाग ने कहा कि दशकों तक नक्सलवाद की वजह से बस्तर क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से दूर रहा. सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार बाधित रहा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते 31 मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक सफलता मिली है. अब बस्तर और कांकेर संभाग के दूरस्थ क्षेत्रों को सड़क नेटवर्क के माध्यम से देश और प्रदेश के अन्य हिस्सों से जोड़ा जा रहा है. आने वाले वर्षों में सड़क, संचार और आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विस्तार होगा, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

नारायणपुर: नक्सलवाद का अंत होने के बाद बस्तर का विकास पांच गुणा तेजी से करने का वादा केंद्र और राज्य सरकार ने जनता से किया है. बस्तर के विकास का रोडमैप क्या होगा और धर्मांतरण की समस्याओं से कैसे सरकार निपटेगी, इसपर कांकेर सांसद भोजराज नाग ने खुलकर अपनी राय रखी. BJP सांसद ने कहा कि रावघाट माइनिंग परियोजना, पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां, रेलवे सेवा का विस्तार इन तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार काम कर रही है. सांसद ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि बस्तर जल्द से जल्द विकास की दौड़ में आगे बढ़े और नए कीर्तिमान गढ़े.

बस्तर में बढ़ते धर्मांतरण के सवाल पर सांसद भोजराज नाग ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान समय में धर्मांतरण नक्सलवाद से भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. उन्होंने कहा कि बस्तर की पहचान उसकी अनूठी आदिवासी संस्कृति, परंपराओं, आस्था और सामाजिक व्यवस्था से है. बस्तर दशहरा, माता मावली मेला, लिंगो धाम, मड़ई जतरा और अनेक पारंपरिक आयोजन इसकी सांस्कृतिक समृद्धि के प्रतीक हैं.

सांसद ने कहा कि धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं के कारण कई परिवारों और समाजों के भीतर वैचारिक टकराव की स्थिति पैदा हो रही है. बीजेपी सांसद ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे संविधान और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए. भोजराज नाग ने यह भी कहा कि धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए. उनके अनुसार इससे सामाजिक विवादों में कमी आएगी और स्थिति अधिक स्पष्ट होगी.



रावघाट माइनिंग: रोजगार के वादे और जमीनी हकीकत

नारायणपुर-कांकेर सीमा पर स्थित रावघाट खनन परियोजना और बड़े पैमाने पर हो रही वृक्षों की कटाई पर सांसद ने गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि खनन परियोजनाओं से जुड़े कई ठेकेदार और कंपनियां प्रभावित क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को ट्रक खरीदने, रोजगार देने और अन्य सुविधाओं का प्रलोभन देकर अपने पक्ष में माहौल बनाती हैं. लेकिन वास्तविकता में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और स्थायी रोजगार जैसी सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती. कांकेर सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन होने के बावजूद खनन प्रभावित क्षेत्रों में अपेक्षित विकास कार्य नहीं हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारियों और खनन प्रबंधन को इस संबंध में फटकार भी लगाई जा चुकी है.



दल्ली राजहरा का उदाहरण देकर सांसद ने चेताया

भोजराज नाग ने लोगों से अपील की कि वे एक बार दल्ली राजहरा क्षेत्र का भ्रमण कर वहां की स्थिति का जायजा लें. उन्होंने कहा कि लगभग छह से सात दशक से खनन प्रभावित इस क्षेत्र में पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियां स्पष्ट दिखाई देती हैं. वहां की परिस्थितियों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि यदि समय रहते उचित प्रबंधन नहीं हुआ तो रावघाट क्षेत्र को भविष्य में किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

''ग्राम सभा की भूमिका और पांचवीं अनुसूची का महत्व समझें''

सांसद ने कहा कि बस्तर पांचवीं अनुसूची क्षेत्र है, जहां ग्राम सभाओं को विशेष संवैधानिक अधिकार प्राप्त है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर ग्राम सभा की वास्तविक सहमति के बिना वृक्षों की कटाई और अन्य गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना होगा. अक्सर छोटी-छोटी सुविधाओं और प्रलोभनों के कारण लोग अपने दीर्घकालिक हितों की अनदेखी कर देते हैं. यदि ग्राम सभाएं मजबूत होंगी तो विकास योजनाओं की निगरानी भी बेहतर ढंग से हो सकेगी.



पर्यावरण संरक्षण और CSR-DMF की पारदर्शिता पर दिया जोर

सांसद भोजराज नाग ने कहा, प्रधानमंत्री स्वयं पर्यावरणीय संतुलन को लेकर गंभीर हैं और केंद्र सरकार ने खनन क्षेत्रों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं.

हालांकि उन्होंने चिंता जताई कि जमीनी स्तर पर CSR और DMF के माध्यम से होने वाले कई कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी जिसमें सभी नियमों और मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित हो सके.



''रेलवे विस्तार से बदलेगी बस्तर की तस्वीर''

बस्तर में रेलवे विस्तार को लेकर सांसद ने इसे ऐतिहासिक परिवर्तन बताया.उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र के लोगों ने रेल सेवा का अनुभव किया है. उन्होंने कहा कि रेल संपर्क किसी भी क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम है. रेल नेटवर्क के विस्तार से व्यापार, पर्यटन, रोजगार और आवागमन को नई गति मिलती है. सांसद के अनुसार अंतागढ़ से रावघाट होते हुए जगदलपुर तक रेलवे लाइन विस्तार का कार्य तेजी से चल रहा है. नक्सलवाद समाप्त होने के बाद यह परियोजना अबूझमाड़ सहित पूरे दक्षिण बस्तर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

''पर्यावरण संतुलन और संरक्षण पर फोकस''

ईटीवी भारत से बातचीत में कांकेर सांसद भोजराज नाग ने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद के बाद बस्तर एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है. हालांकि विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं, लेकिन धर्मांतरण, खनन परियोजनाओं के प्रभाव, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अधिकारों की रक्षा जैसी चुनौतियां भी समान रूप से मौजूद हैं. सांसद का मानना है कि विकास तभी सार्थक होगा जब स्थानीय समुदायों की भागीदारी, ग्राम सभाओं की शक्ति, पर्यावरणीय संतुलन और आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एक साथ सुनिश्चित किया जाए. आने वाले वर्षों में बस्तर का भविष्य इसी संतुलन पर निर्भर करेगा.