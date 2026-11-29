धमतरी में प्रार्थना सभा को लेकर फिर बवाल, हिंदू जागरण मंच ने किया प्रदर्शन, कहा- धर्मांतरण कानून लागू तो कार्रवाई क्यों नहीं?
प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को गुमराह कर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया, प्रार्थना सभा संचालित हो रहे भवन की वैधता पर भी सवाल
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2026 at 5:24 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 6:23 PM IST
धमतरी: शहर में एक बार फिर धर्मांतरण के आरोप और प्रार्थना सभा को लेकर विवाद और हंगामा हुआ. टिकरापारा वार्ड में हिंदू जागरण मंच ने प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को गुमराह कर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया. मंच के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिना अनुमति आवासीय भवन में प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है और इसकी आड़ में हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है. विरोध की सूचना पर एएसपी, डीएसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति पर नजर बनाए रखी.
कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं होने का आरोप
हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि टिकरापारा में इस तरह की गतिविधियों को लेकर पहले भी कई बार आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है. कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को शिकायतें देकर जांच और कार्रवाई की मांग की, लेकिन उनके मुताबिक अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है. मंच ने नए धर्मांतरण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए. साथ ही मांग की कि जो लोग स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, उन्हें कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन कराने के बाद ही प्रार्थना सभा में शामिल होने दिया जाए.
हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक पुरुषोत्तम निषाद ने स्पष्ट किया कि उनकी मांग किसी की स्वेच्छा से प्रार्थना सभा में शामिल होने पर रोक लगाने की नहीं है. यदि कोई व्यक्ति मतांतरित हो चुका है और सभा में शामिल होना चाहता है, तो कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन कराया जाना चाहिए. संगठन इसी व्यवस्था को लागू कराने की मांग कर रहा है.
कानून बनने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप
पुरुषोत्तम निषाद ने कहा कि जिले में जहां-जहां कथित रूप से अवैध प्रार्थना सभाएं आयोजित होने की जानकारी मिलती है, वहां संगठन लगातार शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराता रहा है. कई बार बैठकें और जांच भी हुई, लेकिन उनके अनुसार न तो ऐसी गतिविधियों में कमी आई और न ही नए कानून का प्रभावी पालन होता दिखाई दे रहा है.
जब हिंदू संगठन सड़क पर उतरकर विरोध करता है, तभी उनकी बात सुनी जाती है. आखिर जिले में कब तक इस तरह की चंगाई सभाएं चलती रहेंगी और प्रशासन कब कार्रवाई करेगा. सरकार ने कानून बनाया है तो उसका पालन भी सुनिश्चित होना चाहिए.- पुरुषोत्तम निषाद, हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक
भवन की वैधता पर भी उठाए सवाल
मंच के सदस्य चित्रेश साहू ने आरोप लगाया कि टिकरापारा में पहले भी पांच से छह बार कथित धर्मांतरण को लेकर विरोध दर्ज कराया जा चुका है. उनके मुताबिक लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने के बजाय पहले उन्हें भ्रमित किया जाता है.
चित्रेश साहू ने प्रार्थना सभा संचालित हो रहे भवन की वैधता पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि भवन आवासीय प्रयोजन के लिए है और किसी व्यक्ति के नाम पर दर्ज है, ऐसे में वहां नियमित रूप से प्रार्थना सभा आयोजित करने की अनुमति किस आधार पर दी गई है.
एएसपी बोले- जांच के बाद होगी कार्रवाई
मामले में एडिशनल एसपी डीसी पटेल ने बताया कि टिकरापारा स्थित भवन में प्रत्येक रविवार को प्रार्थना सभा आयोजित होने की जानकारी है. रविवार को हिंदू जागरण मंच के कुछ युवक वहां पहुंचे थे. उनका आरोप है कि यहां आयोजित प्रार्थना सभा अवैध है. पुलिस इससे पहले भी मामले की जांच कर चुकी है और अब सामने आ रहे तथ्यों की भी पड़ताल की जाएगी.
अगर जांच में अवैध धर्मांतरण की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. साथ ही भवन अनुज्ञा के संबंध में प्रशासन की ओर से पहले नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है. संबंधित पक्ष को जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है.- डीसी पटेल, एडिशनल एसपी, धमतरी
फिलहाल इस पूरे मामले में हिंदू जागरण मंच ने निष्पक्ष जांच और कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है. वहीं पुलिस का कहना है कि उपलब्ध तथ्यों और शिकायतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी.