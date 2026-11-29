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धमतरी में प्रार्थना सभा को लेकर फिर बवाल, हिंदू जागरण मंच ने किया प्रदर्शन, कहा- धर्मांतरण कानून लागू तो कार्रवाई क्यों नहीं?

धमतरी में फिर प्रार्थना सभा को लेकर फिर बवाल, हिंदू जागरण मंच ने किया प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी: शहर में एक बार फिर धर्मांतरण के आरोप और प्रार्थना सभा को लेकर विवाद और हंगामा हुआ. टिकरापारा वार्ड में हिंदू जागरण मंच ने प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को गुमराह कर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया. मंच के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिना अनुमति आवासीय भवन में प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है और इसकी आड़ में हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है. विरोध की सूचना पर एएसपी, डीएसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति पर नजर बनाए रखी.

हिंदू जागरण मंच ने किया प्रदर्शन, कहा- धर्मांतरण कानून लागू, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? (ETV BHARAT CHHATTISGARH) कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं होने का आरोप हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि टिकरापारा में इस तरह की गतिविधियों को लेकर पहले भी कई बार आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है. कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को शिकायतें देकर जांच और कार्रवाई की मांग की, लेकिन उनके मुताबिक अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है. मंच ने नए धर्मांतरण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए. साथ ही मांग की कि जो लोग स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, उन्हें कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन कराने के बाद ही प्रार्थना सभा में शामिल होने दिया जाए.