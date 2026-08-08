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शिवलिंग और हिंदू देवी-देवताओं पर अशोभनीय पोस्ट और कमेंट, शिकायत के बाद अरुण पन्नालाल गिरफ्तार, हंसराज की तलाश जारी

भाजपा प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि हंसराज गोयल नाम के फेसबुक अकाउंट से भगवान शिव के शिवलिंग और हिंदू धर्म के अन्य देवी-देवताओं के नाम को लेकर आपत्तिजनक सवाल वाला पोस्ट किया गया. शिकायतकर्ताओं ने संबंधित फेसबुक पोस्ट और प्रोफाइल के लिंक भी पुलिस को उपलब्ध कराए हैं, ताकि पुलिस सोशल मीडिया सामग्री की जांच कर सके.

भाजपा ने हंसराज गोयल और अरुण पन्नालाल के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर. सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म के देवी-देवताओं और शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट और टिप्पणी का मामला सामने आया है. भाजपा ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए पुलिस से मामले की जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. इसके बाद ईसाई फोरम अध्यक्ष अरुण पन्नालाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

कमेंट को लेकर भी जताई आपत्ति

भाजपा की शिकायत के अनुसार, उक्त पोस्ट पर ईसाई फोरम अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने शिवलिंग को लेकर एक आपत्तिजनक कमेंट भी किया. भाजपा नेताओं का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी से हिंदू धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. प्रतिनिधिमंडल ने आशंका जताई कि सोशल मीडिया पर इस तरह की सामग्री से विभिन्न समुदायों के बीच तनाव और वैमनस्य की स्थिति बन सकती है.

सावन का पावन महीना चल रहा है और जानबूझकर ऐसे लोग उसे टारगेट कर रहे हैं. हम जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं- भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी

घर का घेराव, फिर हुई गिरफ्तारी

पोस्ट वायरल होने के बाद भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी और भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक बृजेश पाण्डेय के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार देर रात सिविल लाइन थाना प्रभारी के नाम मध्य जोन के DCP तारकेश्वर पटेल को शिकायत पत्र सौंपा.

वहीं बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रायपुर में अरुण पन्नालाल के घर का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की. विवाद और तनाव को बढ़ता देख पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई और शुक्रवार देर रात अरुण पन्नालाल को हिरासत में लिया, जिसके बाद उन्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया.

21 अगस्त जेल में पन्नालाल

गिरफ्तारी के बाद अरुण पन्नालाल को कोर्ट में पेश किया गया जहां से 14 दिन की ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. ईसाई फोरम अध्यक्ष अरुण पन्नालाल 21 अगस्त तक जेल में रहेंगे. सिविल लाइन थाना प्रभारी यमन देवांगन ने पुष्टि की है.

भाजपा ने धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का लगाया आरोप

भाजपा नेताओं ने पुलिस से मांग की है कि सोशल मीडिया पोस्ट और टिप्पणी की सत्यता की जांच की जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ BNS और लागू IT कानूनों के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए. भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने धार्मिक सौहार्द बनाए रखने और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस जांच के बाद स्थिति होगी स्पष्ट

मध्य जोन के DCP तारकेश्वर पटेल ने बताया कि शिकायत के बाद FIR दर्ज कर ली गई है. साथ ही अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार किया गया है वहीं हंसराज गोयल की तलाश की जा रही है.

सिविल लाइन थाने में शिकायत सौंपने के दौरान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक, निशिकांत पाण्डेय, वात्सल्य मूर्ति, नंदकुमार सही, कुलेश्वर निर्मलकर, महेंद्र देवांगन सहित मीडिया और विधि प्रकोष्ठ के अन्य सदस्य मौजूद रहे.