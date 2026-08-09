अयोध्या रोड पर जाम से मिलेगी मुक्ति, पॉलिटेक्निक से चिनहट तक 153 प्वाइंट चिह्नित, 5 विभागों का महासर्वे
इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त आदेश पर गठित समिति ने जाम के प्वाइंट का किया सर्वे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 1:16 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक अयोध्या मार्ग पॉलिटेक्निक से चिनहट पर प्रतिदिन लगने वाले भीषण जाम से शहरवासियों को जल्द राहत मिलने जा रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त आदेश के अनुपालन में गठित बहुविभागीय समिति ने पूरे इलाके का सघन निरीक्षण पूरा कर लिया है. डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी की अध्यक्षता में गठित बहुविभागीय टीम ट्रैफिक पुलिस, एलडीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और आरटीओ ने एक सप्ताह के सर्वे के बाद 10 अलग-अलग रूटों पर 153 ऐसे पॉइंट चिह्नित किए हैं, जहाँ सड़क संरचना, अतिक्रमण या जलभराव के कारण यातायात बाधित होता है.
लैटीट्यूड-लॉन्गीट्यूड से हुई हर पॉइंट की मैपिंग
अयोध्या रोड के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने समस्या के सटीक समाधान के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया है. ट्रैफिक पुलिस ने सभी 153 पॉइंट्स की सटीक लोकेशन Latitude-Longitude के साथ दर्ज की है।सर्वे में केवल जाम वाली जगहें ही नहीं बल्कि सड़क की वास्तविक चौड़ाई और कच्चे किनारे सर्विस लेन की जर्जर स्थिति
चौराहे, तिराहे, कट और यू-टर्न की बनावट
पार्किंग स्थल और पैदल यात्रियों की सुगमता को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है.
10 मुख्य मार्गों/खंडों पर हुई जांच
इस विस्तृत सर्वे के पहले चरण में पॉलिटेक्निक से चिनहट और चिनहट से पॉलिटेक्निक दोनों तरफ के मुख्य मार्गों के अलावा आसपास के कनेक्टिंग रास्तों को भी शामिल किया गया.
- चिनहट-कठौता रोड
- कमता-अवध बस अड्डा क्षेत्र
- कमता-विजयपुर सर्विस रोड
- विजयपुर अंडरपास से आईजीपी चौराहा मार्ग व अन्य संबंधित संपर्क मार्ग
अयोध्या मार्ग सुधार योजना के 7 मुख्य स्तंभ
- निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने धरातल पर 7 बड़े सुधार कार्य तुरंत शुरू करने का खाका तैयार किया है नालियों की मरम्मत व सफाई, नई ड्रेनेज लाइन बिछाना और सड़क का सही ढाल बनाना.
- सड़क किनारे के कच्चे व अनिर्मित हिस्सों को पक्का करना और मलबे/सामग्री को हटाकर वास्तविक चौड़ाई बहाल करना.
- धंसी सड़कों की मरम्मत और खुले/ऊंचे मैनहोल को सड़क के समतल लाना। अवैध स्लैब, चबूतरे, रैंप, अवैध होर्डिंग्स और बोर्डों को तत्काल हटाना.
- सर्विस लेन का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण करना और व्यवस्थित पार्किंग बनाकर मुख्य सड़क से गाड़ियों का दबाव कम करना.
- पैदल यात्रियों के लिए सुगम फुटपाथ बनाना और स्ट्रीट वेंडरों को व्यवस्थित जगह देना.
- सड़क किनारे लगने वाली अस्थायी मंडियों, टिन शेड और दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट कर मुख्य मार्ग को पूरी तरह खाली कराना.
पुलिस अफसर क्या बोली: इस बारे में डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अयोध्या रोड के ट्रैफिक सुधार के लिए बहुविभागीय समिति काम कर रही है। पहले चरण में पॉलिटेक्निक से चिनहट तक के हिस्से को लिया गया है। जिन कामों को मौजूदा संसाधनों से तुरंत किया जा सकता है, उन्हें प्राथमिकता पर शुरू किया जा रहा है। बड़े ढांचागत बदलावों के लिए तकनीकी मंजूरी के बाद काम शुरू होगा.
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