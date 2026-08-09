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अयोध्या रोड पर जाम से मिलेगी मुक्ति, पॉलिटेक्निक से चिनहट तक 153 प्वाइंट चिह्नित, 5 विभागों का महासर्वे

लखनऊ: ​राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक अयोध्या मार्ग पॉलिटेक्निक से चिनहट पर प्रतिदिन लगने वाले भीषण जाम से शहरवासियों को जल्द राहत मिलने जा रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त आदेश के अनुपालन में गठित बहुविभागीय समिति ने पूरे इलाके का सघन निरीक्षण पूरा कर लिया है. ​डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी की अध्यक्षता में गठित बहुविभागीय टीम ट्रैफिक पुलिस, एलडीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और आरटीओ ने एक सप्ताह के सर्वे के बाद 10 अलग-अलग रूटों पर 153 ऐसे पॉइंट चिह्नित किए हैं, जहाँ सड़क संरचना, अतिक्रमण या जलभराव के कारण यातायात बाधित होता है.





​लैटीट्यूड-लॉन्गीट्यूड से हुई हर पॉइंट की मैपिंग

​अयोध्या रोड के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने समस्या के सटीक समाधान के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया है. ट्रैफिक पुलिस ने सभी 153 पॉइंट्स की सटीक लोकेशन Latitude-Longitude के साथ दर्ज की है।​सर्वे में केवल जाम वाली जगहें ही नहीं बल्कि ​सड़क की वास्तविक चौड़ाई और कच्चे किनारे ​सर्विस लेन की जर्जर स्थिति