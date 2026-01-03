ETV Bharat / state

कानपुर में सात लाख बिजली उपभोक्ताओं को केस्को ने दी राहत, स्मार्ट डिवाइसेस से अब कटौती न के बराबर होगी

20 जनवरी से प्राइवेट कंपनी शुरू करेगी काम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर/समीर दीक्षित: नए साल 2026 में अपने सात लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) की ओर से सबस्टेशंस पर ऐसी स्मार्ट डिवाइसेस लगने जा रही हैं. इनकी वजह से शहर में कटौती न के बराबर हो जाएंगी. इसी तरह अभी जो लोकल स्तर पर फाल्ट्स की बहुत अधिक संख्या रहती है और अचानक ही मोहल्लों में लाइट कट जाती है. निजी कंपनी को सौंपा गया काम: स्मार्ट डिवाइसेस लगने से ये झंझट भी खत्म होंगे. 237 करोड़ रुपये से केस्को शहर के सभी 96 सबस्टेशंस में ये डिवाइसेस इंस्टाल करेगी और फिर उन्हें सीधे केस्को द्वारा संचालित सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजीशन सिस्टम (स्काडा) से जोड़ दिया जाएगा. केस्को एमडी सैमुअल पॉल ने बताया, एक निजी कंपनी को इन डिवाइसेस का काम दिया गया है. जानकारी देते केस्को एमडी सैमुअल पॉल (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि 20 जनवरी से यह काम शुरू होगा. कंपनी इस साल के अंत तक सभी 96 सबस्टेशंस में डिवाइसेस लगाकर उन्हें स्काडा सिस्टम से जोडे़ंगे और फिर बिजली सप्लाई से लेकर कटौती और फॉल्ट्स की सारी जानकारी आनलाइन सामने आ जाएगी.