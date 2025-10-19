ETV Bharat / state

छठ पर्व पर यात्रियों को मिली राहत, गोरखपुर से आसनसोल के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए शेड्यूल

गाड़ी में स्लीपर और सामान्य द्वितीय श्रेणी के 20 तथा एसएलआरडी के 2 कोचों सहित कुल 22 कोच लगाये जायेंगे.

छठ पूजा पर चलेगी विशेष गाड़ी.
छठ पूजा पर चलेगी विशेष गाड़ी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 7:58 PM IST

2 Min Read
वाराणसी : छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए आसनसोल से गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया, 03529/03530 आसनसोल-गोरखपुर-आसनसोल अनारक्षित वाया छपरा, सीवान, देवरिया सदर पूजा विशेष गाड़ी का संचलन आसनसोल से 22 एवं 24 अक्टूबर, 2025 दिन बुधवार एवं शुक्रवार को किया जाएगा. साथ ही गोरखपुर से 23 एवं 25 अक्टूबर, 2025 दिन बृहस्पतिवार एवं शनिवार को 2 फेरों के लिये किया जायेगा.

03529 आसनसोल-गोरखपुर अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी 22 एवं 24 अक्टूबर दिन बुधवार एवं शुक्रवार को आसनसोल से 20.30 बजे प्रस्थान कर चित्तरंजन से 20.55 बजे, मधुपुर से 21.50 बजे, जसीडीह से 22.20 बजे, दूसरे दिन झाझा से 00.30 बजे, जमुई से 00.50 बजे, किऊल से 1.13 बजे, बरौनी से 3.30 बजे, शाहपुर पटोरी से 4.17 बजे, हाजीपुर से 5.20 बजे, सोनपुर से 5.32 बजे, दिघवारा से 5.55 बजे, छपरा से 7.05 बजे, सीवान से 8.15 बजे तथा देवरिया सदर से 9.22 बजे छूटकर गोरखपुर 10.45 बजे पहुंचेगी.

वापसी यात्रा में, 03530 गोरखपुर-आसनसोल अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी 23 एवं 25 अक्टूबर, दिन बृहस्पतिवार एवं शनिवार को गोरखपुर से 13.45 बजे प्रस्थान कर देवरिया सदर से 15.10 बजे, सीवान से 16.25 बजे, छपरा से 17.45 बजे, दिघवारा से 18.22 बजे, सोनपुर से 18.50 बजे, हाजीपुर से 19.05 बजे, शाहपुर पटोरी से 19.52 बजे, बरौनी से 21.30 बजे, किऊल से 23.30 बजे, जमुई से 23.52 बजे, दूसरे दिन झाझा से 00.55 बजे, जसीडीह से 1.30 बजे, मधुपुर से 1.55 बजे तथा चित्तरंजन से 2.47 बजे छूटकर आसनोल 3.50 बजे पहुंचेगी.

जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया, गाड़ी में स्लीपर और सामान्य द्वितीय श्रेणी के 20 तथा एसएलआरडी के 2 कोचों सहित कुल 22 कोच लगाये जायेंगे. इसमें शयनयान श्रेणी के कोच अनारक्षित श्रेणी के होंगे.

VARANASI NEWS

