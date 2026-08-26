ETV Bharat / state

हिमाचल हाईकोर्ट से भारतीय एजुकेशन सोसायटी को राहत, मान्यता से जुड़ा था मामला

हिमाचल हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा संस्थान की मान्यता रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक जारी रखी.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 10:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय एजुकेशन सोसाइटी को बड़ी राहत प्रदान करते हुए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा संस्थान की मान्यता रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक जारी रखी है. हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने इस मामले में याचिकाओं का निपटारा करते हुए सोसाइटी को वैधानिक अपील दायर करने की छूट प्रदान की है. एनसीटीई ने मई 2025 में एक आदेश जारी कर भारतीय एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित बीएड, डीएल एड और बीपी एड के पाठ्यक्रमों की मान्यता को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से रद्द कर दिया था. संस्थान ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना था कि संस्थान द्वारा दिसंबर 2023 में कारण बताओ नोटिस का जवाब दिए जाने के बावजूद करीब डेढ़ साल बाद काउंसलिंग के ऐन समय पर यह आदेश जारी करना गंभीर संदेह पैदा करता है. इसी आधार पर कोर्ट ने पहले शैक्षणिक सत्र 2025-26 और बाद में 2026-27 की काउंसलिंग में संस्थान को शामिल करने के अंतरिम आदेश दिए थे.

अदालत की तरफ से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को आदेश दिया गया है कि वह शैक्षणिक सत्र 2026-27 (पाठ्यक्रम 2026-28) के लिए योग्य कॉलेजों की सूची में संस्थान का नाम तुरंत शामिल करे और उन्हें डीएलएड काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दे. कोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति के बाद याचिकाओं को निपटाते हुए याचिकाकर्ताओं को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष वैधानिक अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी है. जब तक अपील पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक हाईकोर्ट द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी अंतरिम सुरक्षा आदेश प्रभावी रहेंगे.

ये भी पढ़ें: लिव इन में रह रहे बालिग जोड़े को हाईकोर्ट से राहत, युवक को पढ़ाई में गंभीर रहने की सलाह

TAGGED:

HIMACHAL HIGH COURT ORDER
TEACHER EDUCATION NATIONAL COUNCIL
INDIAN EDUCATION SOCIETY
HIMACHAL HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.