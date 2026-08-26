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हिमाचल हाईकोर्ट से भारतीय एजुकेशन सोसायटी को राहत, मान्यता से जुड़ा था मामला

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय एजुकेशन सोसाइटी को बड़ी राहत प्रदान करते हुए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा संस्थान की मान्यता रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक जारी रखी है. हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने इस मामले में याचिकाओं का निपटारा करते हुए सोसाइटी को वैधानिक अपील दायर करने की छूट प्रदान की है. एनसीटीई ने मई 2025 में एक आदेश जारी कर भारतीय एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित बीएड, डीएल एड और बीपी एड के पाठ्यक्रमों की मान्यता को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से रद्द कर दिया था. संस्थान ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना था कि संस्थान द्वारा दिसंबर 2023 में कारण बताओ नोटिस का जवाब दिए जाने के बावजूद करीब डेढ़ साल बाद काउंसलिंग के ऐन समय पर यह आदेश जारी करना गंभीर संदेह पैदा करता है. इसी आधार पर कोर्ट ने पहले शैक्षणिक सत्र 2025-26 और बाद में 2026-27 की काउंसलिंग में संस्थान को शामिल करने के अंतरिम आदेश दिए थे.