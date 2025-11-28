ETV Bharat / state

आयुष मंत्री दया शंकर मिश्र को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन का केस कोर्ट ने रद्द किया

हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ वाराणसी की अदालत में चल रहे चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया.

Photo Credit: ETV Bharat
आयुष मंत्री दया शंकर मिश्र उर्फ दयालु मिश्र (Photo Credit: ETV Bharat)
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री दया शंकर मिश्र उर्फ दयालु मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ वाराणसी की अदालत में चल रहे चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. जांच में उससे संबंधित कोई तथ्य सामने नहीं आया. ऐसे में मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. दया शंकर की याचिका पर न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने यह आदेश दिया.

2012 के विधानसभा चुनाव का मामला: मामला 2012 के विधान सभा चुनाव का है. उस चुनाव में दया शंकर वाराणसी दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी थे. 11 जनवरी 2012 को सब इंस्पेटर नरेंद्र सिंह ने क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान बिजली के खंभे पर एक बड़ा होर्डिंग लगा देखा, जिस पर दया शंकर का चुनाव प्रचार था.

इस मामले में थाना कोतवाली में पुलिस ने आईपीसी की धारा 171 सी और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने जांच के बाद 12 मई 2012 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया.

जांच अधिकारी ने सीजर मेमो नहीं बनाया: दया शंकर ने चार्ज शीट और संज्ञान आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी. याची के अधिवक्ताओं का कहना था कि याची के खिलाफ बिजली विभाग या नगर निगम ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है. किसी विपक्षी दल के प्रत्याशी या आम जनता ने भी शिकायत नहीं की.

जांच अधिकारी ने जांच में कोई तथ्य एकत्र नहीं किए, जिससे कि याची की भूमिका साबित की जा सके. यह भी साबित नहीं किया गया कि होर्डिंग लगाने से बिजली की सप्लाई में कोई बाधा पहुंची या नुकसान हुआ है. जांच अधिकारी ने सीजर मेमो भी तैयार नहीं किया.

मुकदमा चलाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग: अपर शासकीय अधिवक्ता ने याचिका का विरोधी किया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि जो आरोप लगाए गए है उनसे प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है, जिससे कि याची को ट्रायल का सामना करने के लिए सम्मन किया जाए.

जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए तथ्यों से प्राथमिकी में लगाए गए आरोप साबित नहीं होते हैं. इसके आधार पर मुकदमा चलाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. कोर्ट ने मुकदमे की समस्त कार्यवाही, चार्जशीट और संज्ञान आदेश सहित रद्द कर दी है.

