आयुष मंत्री दया शंकर मिश्र को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन का केस कोर्ट ने रद्द किया

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री दया शंकर मिश्र उर्फ दयालु मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ वाराणसी की अदालत में चल रहे चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. जांच में उससे संबंधित कोई तथ्य सामने नहीं आया. ऐसे में मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. दया शंकर की याचिका पर न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने यह आदेश दिया.

2012 के विधानसभा चुनाव का मामला: मामला 2012 के विधान सभा चुनाव का है. उस चुनाव में दया शंकर वाराणसी दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी थे. 11 जनवरी 2012 को सब इंस्पेटर नरेंद्र सिंह ने क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान बिजली के खंभे पर एक बड़ा होर्डिंग लगा देखा, जिस पर दया शंकर का चुनाव प्रचार था.

इस मामले में थाना कोतवाली में पुलिस ने आईपीसी की धारा 171 सी और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने जांच के बाद 12 मई 2012 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया.

जांच अधिकारी ने सीजर मेमो नहीं बनाया: दया शंकर ने चार्ज शीट और संज्ञान आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी. याची के अधिवक्ताओं का कहना था कि याची के खिलाफ बिजली विभाग या नगर निगम ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है. किसी विपक्षी दल के प्रत्याशी या आम जनता ने भी शिकायत नहीं की.