ETV Bharat / state

अनिल अंबानी को राहत, अतिरिक्त श्रम आयुक्त की अभियोजन मंजूरी व प्रसंज्ञान आदेश रद्द

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि. और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अनिल अंबानी सहित एक अन्य ओंकार रावत को राहत देते हुए इनके खिलाफ अतिरिक्त श्रम आयुक्त, जयपुर के 9 जून, 2017 को जारी अभियोजन मंजूरी के आदेश और सीजेएम कोर्ट के प्रसंज्ञान आदेश को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि प्रार्थियों के खिलाफ मामले में दी गई अभियोजन मंजूरी और उसके आधार पर लिए प्रसंज्ञान आदेश बिना विचार व विधिक आधार पर लिया है. ऐसे में इन दोनों आदेशों को निरस्त किया जाना उचित होगा. जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश अनिल अंबानी व अन्य की याचिका पर दिए. अदालत ने कहा कि ऐसी कार्यवाही न्याय प्रणाली पर अनावश्यक भार डालती है और निर्दोष व्यक्तियों के लिए मानसिक उत्पीड़न का कारण बनती है. उन्हें एक ऐसे फौजदारी मुकदमे में फंसाया गया, जो न तो कानून के अनुसार बनता है और न ही तथ्यों पर आधारित है. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता एके पारीक ने कहा कि प्रसंज्ञान और अभियोजन स्वीकृति पूरी तरह से अवैध व मशीनी अंदाज में दी है. लेबर कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि बीएसईएस लिमिटेड का इसमें कोई दायित्व नहीं है. कानूनी दायरे से बाहर होने के बावजूद उन्हें फंसाया है, जो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है. पढ़ें: राजस्थान : अनिल अंबानी जमानती वारंट से तलब, यह है पूरा मामला