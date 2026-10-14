विंध्याचल मेले के लिए सौगात: कानपुर सेंट्रल से गुजरने वाली 22 एक्सप्रेस ट्रेनों का मिर्जापुर में स्टॉपेज
26 अक्टूबर तक श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत, कानपुर से मिर्जापुर-विंध्याचल के यात्रियों को राहत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 8:38 AM IST
कानपुर: विंध्याचल में आयोजित होने वाले शारदीय नवरात्रि मेले को देखते हुए रेलवे ने कानपुर और आसपास के क्षेत्र से मां विंध्यवासिनी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है. रेलवे प्रशासन ने कानपुर सेंट्रल रूट से होकर प्रयागराज और पूर्वांचल की ओर जाने वाली महत्वपूर्ण 11 जोड़ी ट्रेनों का मिर्जापुर स्टेशन पर दो-दो मिनट का अस्थायी ठहराव देने का फैसला किया है. यह विशेष सुविधा 26 अक्टूबर तक लागू रहेगी, जिससे कानपुर से मिर्जापुर-विंध्याचल जाने वाले हजारों यात्रियों और श्रद्धालुओं की राह आसान हो जाएगी.
कानपुर सेंट्रल से गुजरने वाली इन ट्रेनों को मिला ठहराव
उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि नवरात्रि मेले के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए मिर्जापुर में ट्रेनों का ठहराव बढ़ाया गया है. इनमें दिल्ली, राजस्थान और पूर्वांचल को जोड़ने वाली कई ऐसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं, जो कानपुर सेंट्रल होकर संचालित होती हैं।
- हावड़ा-जोधपुर व बीकानेर एक्सप्रेस: ट्रेन नंबर 12307/12308 हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 22307/22308 हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस (कानपुर सेंट्रल होकर).
- पुरुषोत्तम एक्सप्रेस: ट्रेन नंबर 12801/12802 पुरी-आनंद विहार टर्मिनल पुरुषोत्तम एक्सप्रेस (कानपुर सेंट्रल होकर).
- दिल्ली-कामाख्या एक्सप्रेस: ट्रेन नंबर 15657/15658 दिल्ली-कामाख्या एक्सप्रेस (कानपुर सेंट्रल होकर).
- अन्य प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें: इसके अलावा ट्रेन नंबर 12141/12142 एलटीटी-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12487/12488 सीमांचल एक्सप्रेस, 15945/15946 एलटीटी-डिब्रूगढ़, 12335/12336 भागलपुर-एलटीटी, 12295/12296 संघमित्रा एक्सप्रेस और 12167/12168 एलटीटी-बनारस एक्सप्रेस भी मिर्जापुर स्टेशन पर 2-2 मिनट के लिए रुकेंगी.
कानपुर के यात्रियों को ऐसे मिलेगा फायदा
शारदीय नवरात्र के मौके पर कानपुर सेंट्रल और आसपास के इलाकों से लाखों भक्त मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए विंध्याचल धाम जाते हैं.हावड़ा-जोधपुर, पुरुषोत्तम और दिल्ली-कामाख्या जैसी ट्रेनों का मिर्जापुर में ठहराव मिलने से कानपुर से यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी मिलेगी. यात्रियों को अब मिर्जापुर पहुंचने के बाद अलग से सवारी गाड़ियाँ या लोकल वाहन ढूंढने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी.
रेलवे की चाक-चौबंद तैयारियां
26 अक्टूबर तक लागू रहने वाली इस व्यवस्था के तहत मिर्जापुर स्टेशन पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, अतिरिक्त टिकट काउंटर और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष आरपीएफ व जीआरपी जवानों की तैनाती की गई है. रेलवे प्रशासन ने अपील की है कि यात्री ट्रेनों के समय सारणी की पूरी जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा का प्लान बनाएं.
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