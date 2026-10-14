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विंध्याचल मेले के लिए सौगात: कानपुर सेंट्रल से गुजरने वाली 22 एक्सप्रेस ट्रेनों का मिर्जापुर में स्टॉपेज

कानपुर: विंध्याचल में आयोजित होने वाले शारदीय नवरात्रि मेले को देखते हुए रेलवे ने कानपुर और आसपास के क्षेत्र से मां विंध्यवासिनी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है. रेलवे प्रशासन ने कानपुर सेंट्रल रूट से होकर प्रयागराज और पूर्वांचल की ओर जाने वाली महत्वपूर्ण 11 जोड़ी ट्रेनों का मिर्जापुर स्टेशन पर दो-दो मिनट का अस्थायी ठहराव देने का फैसला किया है. यह विशेष सुविधा 26 अक्टूबर तक लागू रहेगी, जिससे कानपुर से मिर्जापुर-विंध्याचल जाने वाले हजारों यात्रियों और श्रद्धालुओं की राह आसान हो जाएगी.





कानपुर सेंट्रल से गुजरने वाली इन ट्रेनों को मिला ठहराव

उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि नवरात्रि मेले के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए मिर्जापुर में ट्रेनों का ठहराव बढ़ाया गया है. इनमें दिल्ली, राजस्थान और पूर्वांचल को जोड़ने वाली कई ऐसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं, जो कानपुर सेंट्रल होकर संचालित होती हैं।





