पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस पर राहत, लेकिन सिस्टम सुधार की है जरूरत: एसपी सिंह
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में संशोधन का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन किया जारी, फिटनेस फीस कम करने का प्रस्ताव रखा
Published : February 4, 2026 at 2:17 PM IST
नई दिल्ली: पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस को लेकर एक तरफ चल रहे विरोध के बीच केंद्र सरकार ने प्रस्तावित बढ़ोतरी में कटौती कर वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में संशोधन का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करते हुए मध्यम कमर्शियल वाहन (MCV) और भारी कमर्शियल वाहनों (HCV) की फिटनेस फीस कम करने का प्रस्ताव रखा है. ये कदम दिल्ली सहित देशभर के ऑटो, टैक्सी व ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के लिए राहत भरा माना जा रहा है.
5,000 की फिटनेस फीस घटाकर 2,500 रुपए की गई
30 जनवरी को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक 13 से 15 वर्ष पुराने मीडियम और हेवी कमर्शियल वाहनों के लिए प्रस्तावित 5,000 की फिटनेस फीस घटाकर 2,500 रुपए कर दी गई है. वहीं 10 साल से कम पुराने MCV व HCV वाहनों के लिए शुल्क 800 से घटाकर 200 रुपए कर दिया गया है. ट्रांसपोर्ट यूनियनों का कहना है कि यह फैसला लंबे समय से चल रहे संवाद और विरोध प्रदर्शनों का नतीजा है.
अधिसूचना के अनुरूप राज्य सरकार जल्द कार्रवाई करेगी
ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा ने इसे चालकों की जीत बताया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में 5 जनवरी से लागू बढ़ी हुई फिटनेस फीस को अब कम कर दिया गया है, हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से औपचारिक आदेश अभी जारी होना बाकी है, जिस कारण NIC सिस्टम में बदलाव अपडेट नहीं हुआ है. उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र की अधिसूचना के अनुरूप राज्य सरकार जल्द कार्रवाई करेगी.
ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट ने इस राहत को बताया अधूरा कदम
हालांकि ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट व इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग (IFTRT) के सीनियर फेलो एसपी सिंह ने इस राहत को अधूरा कदम बताया है. उनका कहना है कि 800 की जगह 200 और 5000 की जगह 2500 रुपए करना बड़ी राहत जैसा दिखता है, लेकिन असली समस्या सिस्टम में है. सरकारी फीस से ज्यादा अवैध वसूली हो जाती है.
फिटनेस जांच को पारदर्शी, मशीन आधारित करना जरूरी
एसपी सिंह ने बताया कि फिटनेस जांच अब भी मैन्युअल है व कई राज्यों में दूसरे राज्य की गाड़ियों की जांच करने से मना कर दिया जाता है. इससे वाहन मालिकों को लंबी दूरी तय कर मूल राज्य के आरटीओ जाना पड़ता है या अनौपचारिक तरीकों का सहारा लेना पड़ता है.
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की सरकार से अपील
एसपी सिंह ने कहा कि फिटनेस जांच को पारदर्शी, मशीन आधारित और वन नेशन, वन फिटनेस सिद्धांत पर लागू किया जाना चाहिए, जिससे सड़क सुरक्षा भी सुनिश्चित हो और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगे. फिलहाल यह ड्राफ्ट नियम हैं और सरकार ने सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट संगठनों ने इसे हजारों चालकों के लिए तात्कालिक राहत जरूर माना है.
