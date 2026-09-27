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तीन दिवसीय बैंक हड़ताल से पहले राहत; रविवार को भी खुले रहे सरकारी-प्राइवेट बैंक

सुबह से ही सरकारी और निजी बैंकों की शाखाओं में ग्राहकों की भारी चहल-पहल देखी गई.

रविवार को भी खुले सरकारी-प्राइवेट बैंक.
रविवार को भी खुले सरकारी-प्राइवेट बैंक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 2:02 PM IST

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मेरठ: बैंक यूनियनों द्वारा 28 से 30 सितंबर 2026 तक प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है. इस वजह से 27 सितंबर यानी को भी सरकारी बैंकों के साथ-साथ कई प्राइवेट बैंक की शाखाएं खुली नजर आईं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देश और हड़ताल के दौरान ग्राहकों को होने वाली भारी असुविधा से बचाने के लिए बैंकों ने रविवार को काम चालू रखने का फैसला किया है.

लगातार तीन दिनों तक बैंकिंग सेवाएं ठप्प रहने के खतरे को देखते हुए सुबह से ही सरकारी और निजी बैंकों की शाखाओं में ग्राहकों की भारी चहल-पहल देखी गई. लोग हड़ताल शुरू होने से पहले अपने चेक क्लियरिंग, कैश डिपॉजिट, केवाईसी अपडेट और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने के काम निपटाते दिखे.

मेरठ मनीष पाराशर की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

​इससे ठीक पहले 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण बैंकिंग अवकाश था. यदि 27 सितंबर (रविवार) को भी बैंक बंद रहते, तो आम जनता और व्यापारियों को लगातार 5 दिनों तक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित होना पड़ता.

इसी स्थिति को संभालते हुए रविवार को भी बैंक शाखाएं, करेंसी चेस्ट और एटीएम सेवाएं चालू रखने के विशेष इंतजाम किए गए. ​प्राइवेट बैंकों में हड़ताल का असर कम रहने की संभावना के बावजूद, ग्राहकों की सुविधा और पिछले दिनों की पेंडेंसी को देखते हुए रविवार को कई प्राइवेट बैंक भी खुले रहे.

पंजाब नेशनल बैंक के सर्किल हेड नीरज आनंद, ने बताया कि शनिवार को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण आधिकारिक छुट्टी थी. इसी वजह से आज रविवार को शाखाएं खोली गई हैं, ताकि ग्राहकों को हड़ताल से पहले कोई परेशानी न हो. एटीएम में पर्याप्त कैश फीड कर दिया गया है. ऑनलाइन बैंकिंग चालू है, लेकिन भौतिक काम के लिए शाखाओं में पूरे प्रबंध किए गए हैं.

​महिला ग्राहक सुषमा रानी ने बताया कि आगे तीन दिन बैंक बंद रहने की खबर से चिंता बढ़ गई थी. छोटे बच्चों के साथ आज बैंक आई और अपना जरूरी काम आसानी से पूरा कर लिया. रविवार को बैंक खुले होने से हमें बहुत बड़ी राहत मिली है.

मेरठ में कामकाज निबटाते बैंककर्मी.
मेरठ में कामकाज निबटाते बैंककर्मी. (Photo Credit: ETV Bharat)

व्यापारी ​संजय दीक्षित ने बताया कि मुझे कैश निकालना था. एक चेक जमा करना था. शनिवार को छुट्टी के बाद आज बैंक खुले होने का पता चला तो तुरंत आ गया. ज्यादातर काम ऑनलाइन ही करते हैं, लेकिन चेक और कैश क्लियरिंग के लिए आज का दिन काफी मददगार रहा.

बैंक ग्राहक ​संजीव राजवंशी ने कहा मैं मुख्य रूप से अपना केवाईसी अपडेट करवाने आया था. अगर आज केवाईसी नहीं होती, तो हड़ताल के दौरान मेरे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी अटक जाते. रविवार को बैंक खुला होने से मेरी डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी.

बैंक अधिकारियों ने कहा कि ​चेक जमा करने, ड्राफ्ट बनवाने, पासबुक प्रिंट और केवाईसी जैसे काम जिन्हें ब्रांच जाकर ही कराना जरूरी है, उन्हें आज ही पूरा कर लें. 28 से 30 सितंबर के दौरान शाखाओं में कर्मचारियों की हड़ताल से कामकाज प्रभावित हो सकता है. हालांकि, UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ATM सेवाएं चालू रहेंगी.

यह भी पढ़ें: कल से तीन दिन तक रहेंगे बैंक बंद. आज रविवार को भी खुले हैं ब्रांच. 28-29-30 सितंबर तक हड़ताल पर रहेंगे बैंककर्मी

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