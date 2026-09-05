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श्रावस्ती में जलभराव की समस्या से मिली राहत; JCB से हटाई गई मिट्टी, स्कूल के पास हुई जलनिकासी

श्रावस्ती : विकासखंड जमुनहा की ग्राम पंचायत परसोहना के मजरा मनकौरा स्थित प्राथमिक विद्यालय के आस-पास जलभराव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को शनिवार को राहत मिली. जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील प्रशासन और विकास विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से रास्ते की सफाई कराई और जलनिकासी की व्यवस्था बहाल कराई.









एसडीएम, जमुनहा डॉ. रवि प्रताप ने बताया कि जलभराव के कारण स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को काफी दिक्कत हो रही थी. पास में एक व्यक्ति का खेत है, जहां बाउंड्रीवाल बनाकर आगे मकान का निर्माण कर लिया गया था, जिससे जलनिकासी प्रभावित हो रही थी. मौके पर पहुंचकर संबंधित व्यक्ति से वार्ता कर समस्या समझाई गई. इसके बाद जेसीबी से बाउंड्रीवाल का अवरोध हटवाकर जलनिकासी की व्यवस्था कराई गई.

JCB से हटाई गई मिट्टी (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि तटबंध के बगल में भी एक व्यक्ति का खेत है. वहां बाउंड्रीवाल और आगे मकान बनाए जाने के कारण पानी की निकासी प्रभावित हो रही थी. प्रशासन ने संबंधित व्यक्ति से वार्ता कर सहमति बनाई और जलनिकासी का रास्ता साफ कराया गया, जिससे जलभराव की समस्या दूर हो सके.