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श्रावस्ती में जलभराव की समस्या से मिली राहत; JCB से हटाई गई मिट्टी, स्कूल के पास हुई जलनिकासी

एसडीएम डॉ. रवि प्रताप ने बताया कि जलभराव के कारण बच्चों और ग्रामीणों को दिक्कत हो रही थी.

श्रावस्ती में जलभराव की समस्या से मिली राहत
श्रावस्ती में जलभराव की समस्या से मिली राहत (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 9:27 PM IST

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श्रावस्ती : विकासखंड जमुनहा की ग्राम पंचायत परसोहना के मजरा मनकौरा स्थित प्राथमिक विद्यालय के आस-पास जलभराव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को शनिवार को राहत मिली. जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील प्रशासन और विकास विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से रास्ते की सफाई कराई और जलनिकासी की व्यवस्था बहाल कराई.




एसडीएम, जमुनहा डॉ. रवि प्रताप ने बताया कि जलभराव के कारण स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को काफी दिक्कत हो रही थी. पास में एक व्यक्ति का खेत है, जहां बाउंड्रीवाल बनाकर आगे मकान का निर्माण कर लिया गया था, जिससे जलनिकासी प्रभावित हो रही थी. मौके पर पहुंचकर संबंधित व्यक्ति से वार्ता कर समस्या समझाई गई. इसके बाद जेसीबी से बाउंड्रीवाल का अवरोध हटवाकर जलनिकासी की व्यवस्था कराई गई.

JCB से हटाई गई मिट्टी (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि तटबंध के बगल में भी एक व्यक्ति का खेत है. वहां बाउंड्रीवाल और आगे मकान बनाए जाने के कारण पानी की निकासी प्रभावित हो रही थी. प्रशासन ने संबंधित व्यक्ति से वार्ता कर सहमति बनाई और जलनिकासी का रास्ता साफ कराया गया, जिससे जलभराव की समस्या दूर हो सके.

कार्रवाई के दौरान एसडीम डा. रवि प्रताप सिंह, तहसीलदार भीमचंद्र, नायब तहसीलदार अमरीश कुमार, बीडीओ बृजेश गुप्ता, खंड शिक्षाधिकारी राज किशोर, राजस्व निरीक्षक अशोक मौर्य, लेखपाल संतोष यादव, ग्राम प्रधान असरार आलम, उपनिरीक्षक सूरज कुमार समेत पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे.

बता दें कि विद्यालय के आस-पास जलभराव होने के कारण बच्चों को स्कूल आने-जाने में परेशानी हो रही थी. विद्यालय तक पहुंचने वाले मार्ग पर पानी भरा होने से विद्यार्थियों को जोखिम उठाकर रास्ता पार करना पड़ रहा था.

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