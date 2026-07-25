लखनऊ के सीजी सिटी में ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा, बन रही मल्टीलेवल पार्किंग, 350 कारें एक साथ खड़ी होंगी
सीजी सिटी में 20 करोड़ रुपये की लागत से अर्बन पार्क भी बन रहा है. नवम्बर, 2026 तक हो जाएगा तैयार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 8:19 PM IST
लखनऊ : सीजी सिटी में इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पास ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है. लखनऊ विकास प्राधिकरण पलासियो मॉल के पीछे 38.47 करोड़ की लागत से मल्टीलेवल पार्किंग बना रहा है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शनिवार को परियोजना का निरीक्षण करके कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये.
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि भारत सरकार के अर्बन चैलेंज फंड से मल्टीलेवल पार्किंग के लिए फंड स्वीकृत हो गया है. कुल 7635.8 वर्गमीटर क्षेत्रफल में मल्टीलेवल पार्किंग निर्मित की जा रही है. इसके लोअर एवं अपर बेसमेंट में पार्किंग स्पेस विकसित किया जाएगा, जिसमें 458 दो पहिया व 350 चार पहिया वाहनों की पार्किंग की क्षमता होगी.
ऊपरी हिस्से में लगभग 3900 वर्गमीटर क्षेत्रफल में पार्क विकसित किया जाएगा. इससे इकाना स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मैच व पलासियो मॉल में वीकेंड के दौरान क्षेत्र में लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को काफी राहत मिलेगी. उपाध्यक्ष ने अर्बन वेटलैंड के पास निर्मित नौसेना शौर्य संग्रहालय का भी निरीक्षण किया और इसके संचालन एवं अनुरक्षण के सम्बंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये.
शहर को मिलेगा अर्बन पार्क : सीजी सिटी में अर्बन पार्क के रूप में शहर को एक और नया आधुनिक ग्रीन स्पेस मिलने वाला है. एलडीए 20 करोड़ रुपये की लागत से 21 एकड़ क्षेत्रफल में अर्बन पार्क विकसित कर रहा है. पार्क में ओपन एयर थियेटर, फूड कोर्ट, लाइब्रेरी, टॉयलेट, वाटर बॉडी, पाथ-वे, लैंडस्केप एवं स्पोर्टस एरीना समेत अन्य सुविधाएं होंगी. उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मौके पर निरीक्षण करके नवम्बर, 2026 तक समस्त कार्य पूर्ण कराकर नागरिकों के लिए पार्क खोलने के निर्देश दिये.
आबादी के अनुपात में हों बुनियादी सुविधाएंः उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने सुशांत गोल्फ सिटी में जश्न रियलटी ग्रुप द्वारा विकसित की जा रही कॉलोनी का भी निरीक्षण किया. एलडीए द्वारा परियोजना का ले-आउट स्वीकृत किया गया है. उपाध्यक्ष ने योजना में विकसित की जा रही सड़क, नाली, ग्रीन बेल्ट आदि मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि आबादी के अनुपात के अनुसार ही बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएं. साथ ही अतिरिक्त पार्किंग एरिया देने और ग्रीन बेल्ट में अतिरिक्त निर्माण न करने के निर्देश दिये.
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