दिल्ली-NCR में बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत, तापमान में आई गिरावट
मौसम विभाग के मुताबिक आज दिनभर मौसम का मिजाज बदलता रहेगा. हल्की बारिश भी हो सकती है.
Published : May 5, 2026 at 8:12 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज 5 मई का मौसम थोड़ा राहत देने वाला तो है, लेकिन इसके साथ उमस और आने वाली तेज गर्मी की चिंता भी साफ दिखाई दे रही है. राजधानी दिल्ली में रविवार देर रात आंधी के साथ हुई बारिश के कारण तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट आई है। इससे दिल्लीवालों भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है.
दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 7.1 डिग्री कम है. आयानगर में अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 10.3 डिग्री सेल्सियस कम है.
VIDEO | Morning walkers enjoy a sunny morning in Delhi. Visuals from India Gate, Kartavya Path areas.#Delhi #WeatherUpdate— Press Trust of India (@PTI_News) May 5, 2026
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मौसम विभाग के मुताबिक आज दिनभर मौसम का मिजाज बदलता रहेगा. कहीं बादल छाए रहेंगे तो कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है. मंगलवार को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री रहने का अनुमान है. अगले तीन-चार दिन भी दिल्ली में हल्के बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी. इससे अभी तेज गर्मी लौटने के आसार कम है. राजधानी दिल्ली ऑरेंज जैकेट इन आंखों में आने वाले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की आशंका है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 78 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में AQI 98, गुरुग्राम में 88, गाजियाबाद में 75, ग्रेटर नोएडा में 82 और नोएडा में 85 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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