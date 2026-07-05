दिल्ली में झमाझम बारिश, उमस और गर्मी से मिली राहत, मौसम हुआ सुहाना
दिल्ली में रविवार को अचानक बदला मौसम,आसमान में छाए काले बादल,हुई जोरदार बारिश उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत
Published : July 5, 2026 at 1:43 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे थे. गर्मी से लोगों का बुरा हाल था तो वहीं उमस होने की वजह से घर में पंखा कूलर ने भी काम करना बंद कर दिया था. वही आज रविवार को अचानक मौसम बदल गया है. आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई. इस बारिश की वजह से लोगों को उमस से राहत तो मिला ही है साथ ही भीषण गर्मी से भी उन्हें राहत मिली.
4 से 7 जुलाई तक जोरदार बारिश का अनुमान:
मौसम विभाग के द्वारा जारी अनुमान में राजधानी दिल्ली में 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक जोरदार बारिश होगी. बारिश के बाद दिल्लीवासी काफी राहत महसूस कर रहे हैं उनका कहना है कि वे गर्मी से बहुत परेशान थे और बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे थें. आज जब ये जोरदार बारिश हुई है तो लोगों को गर्मी से राहत मिली है.
दिल्ली के कई इलाकों में मौसम हुआ सुहाना:
वही हम आपको बता दें कि दिल्ली के तुगलकाबाद, कालकाजी नेहरू प्लेस, ईस्ट आफ कैलाश, लोधी रोड लगभग साउथ ईस्ट और साउथ दिल्ली के सभी इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिल रहा है. और इन इलाकों में मौसम भी सुहाना हो गया है. मौसम का ये सुहानापन 7 जुलाई तक बरकरार रहने का अनुमान है.
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