ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में बारिश के साथ तूफानी हवाओं का अलर्ट, भीषण गर्मी से मिल सकती है राहत

आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत मिश्रा के मुताबिक, '' पश्चिमी हिमालय और बंगाल समेत कई राज्यों में भारी बारिश और गरज चमक के आसार हैं. इसके पीछे की वजह है साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन का एक्टिव होना.'' मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है, जिसके साथ इसी क्षेत्र से एक ट्रफ लाइन भी गुजर रही है. यही वजह है कि आधे मध्य प्रदेश में हवा और नमी में बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है. बारिश की बूंदें पड़ने से दिन के अधिकतम तापमान में भी गिरावट के आसार हैं. इस मौसमी बदलाव का ज्यादा असर मध्य प्रदेश केउत्तरी और पूर्वी हिस्सों में ज्यादा देखने मिलेगा.

भोपाल. मध्य प्रदेश में झुलसा देने वाली गर्मी से आज बड़ी राहत मिल सकती है. मौसम विभाग ने प्रदेश के आधे हिस्से में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के मुताबिक मध्य प्रदेश के रीवा, ग्वालियर, सागर समेत 30 से ज्यादा जिलों में मौसम अचानक बदल सकता है. इन हिस्सों में 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने के साथ हल्की बारिश और गरज चमक देखी जा सकती है.

1 मई के लिए मौसम संबंधी चेतावनी (IMD)

आज इन जिलों में आंधी और बारिश की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक आज गुरुवार को सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, कटनी, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, आगर-मालवा, नीमच, मंदसौर के अलग-अलग इलाकों में तेजी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

2 मई के लिए मौसम संबंधी चेतावनी (IMD)

एक तरफ आफत एक तरफ राहत

मौसम विभाग ने आधे मध्य प्रदेश में बारिश और तूफान के अलर्ट के साथ यह भी कहा कि पश्चिमी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा. मालवा के इंदौर, उज्जैन समेत कई इलाकों में दिन के अधिकतम तापमान में कोई खास गिरावट नहीं होगी और यहां 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही अधिकतम तापमान बना रहेगा.

सीधी रहा सबसे गर्म, भोपाल में 10 साल के रिकॉर्ड की बराबरी

मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को भोपाल में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सीजन का सबसे गर्म दिन रहा. इसी का साथ भोपाल ने अप्रैल में गर्मी के 10 साल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. वहीं, बुधवार को मध्य प्रदेश में सीधी सबसे गर्म रहा. यहां तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके बाद भोपाल में 43.7, रायसेन में 43.6, नरसिंहपुर में 43, सतना में 42.9, टीकमगढ़ में 42.6, नौगांव-रीवा में 42.5 और श्योपुर व दमोह में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

यह भी पढ़ें-

यह बनी रहेगी भीषण गर्मी

मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को राजधानी भोपाल समेत जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, शाजापुर, खरगोन, बड़वानी, धार, रतलाम, झाबुआ, नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास और अलीराजपुर में भीषण गर्मी का दौर बना रहेगा.

कैसा रहेगा अगले तीन दिन का मौसम