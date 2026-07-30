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सावन का शुभारंभ, बादलों ने किया स्वागत, इन इलाकों में बारिश के आसार, आने वाले दिनों में भी राहत

रांचीः गुरुवार 30 जुलाई से श्रावण माह की शुरुआत हो गई है और मौसम भी भक्तों के लिए कुछ हद तक अनुकूल रहने के संकेत दे रहा है. मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक, पूरे झारखंड में आसमान में बादल छाए रहेंगे. राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने और कुछ जगहों पर मेघ गर्जन की संभावना है. इससे तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी और उमस से भी राहत मिलने की उम्मीद है.

इन इलाकों पर रहेगा मौसम का असर

30 जुलाई को मध्य झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं दक्षिणी झारखंड के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला में भी बारिश की संभावना है. उत्तर-पश्चिमी जिलों पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार के साथ उत्तर-पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भी मौसम का यही रुख रहने का अनुमान है.

31 जुलाई को भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

मौसम केंद्र के मुताबिक 31 जुलाई को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं मेघ गर्जन की संभावना बनी रहेगी. यानी श्रावण के दूसरे दिन भी मौसम सुहावना रहने के आसार हैं और तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा.

1 अगस्त को भी राहत के संकेत

1 अगस्त को भी झारखंड के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. लगातार बादल और बारिश की वजह से गर्मी से राहत बनी रह सकती है. मौसम केंद्र ने 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका जताई है. ऐसे में खुले खेत, मैदान, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है.

झारखंड के विभिन्न जिलों का तापमान (Etv Bharat)

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