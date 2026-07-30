सावन का शुभारंभ, बादलों ने किया स्वागत, इन इलाकों में बारिश के आसार, आने वाले दिनों में भी राहत
सावन की शुरुआत के साथ ही मौसम भी खुशनुमा हो गया है. आने वाले दिनों में भी झारखंड में अच्छी बारिश के आसार हैं.
Published : July 30, 2026 at 2:31 PM IST
रांचीः गुरुवार 30 जुलाई से श्रावण माह की शुरुआत हो गई है और मौसम भी भक्तों के लिए कुछ हद तक अनुकूल रहने के संकेत दे रहा है. मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक, पूरे झारखंड में आसमान में बादल छाए रहेंगे. राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने और कुछ जगहों पर मेघ गर्जन की संभावना है. इससे तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी और उमस से भी राहत मिलने की उम्मीद है.
इन इलाकों पर रहेगा मौसम का असर
30 जुलाई को मध्य झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं दक्षिणी झारखंड के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला में भी बारिश की संभावना है. उत्तर-पश्चिमी जिलों पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार के साथ उत्तर-पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भी मौसम का यही रुख रहने का अनुमान है.
31 जुलाई को भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला
मौसम केंद्र के मुताबिक 31 जुलाई को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं मेघ गर्जन की संभावना बनी रहेगी. यानी श्रावण के दूसरे दिन भी मौसम सुहावना रहने के आसार हैं और तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा.
1 अगस्त को भी राहत के संकेत
1 अगस्त को भी झारखंड के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. लगातार बादल और बारिश की वजह से गर्मी से राहत बनी रह सकती है. मौसम केंद्र ने 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका जताई है. ऐसे में खुले खेत, मैदान, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है.
पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान का हाल
पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिला. एक ओर कई जिलों में दिन का तापमान बढ़ा, तो दूसरी ओर कई इलाकों में अच्छी बारिश भी दर्ज की गई. राज्य का सबसे अधिक अधिकतम तापमान सरायकेला में 33.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा चाईबासा 33.4 डिग्री, डालटनगंज 32.2 डिग्री, जमशेदपुर 32.1 डिग्री, देवघर 31.7 डिग्री, बहरागोड़ा 31.6 डिग्री, बोकारो थर्मल 31.2 डिग्री और रांची 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
सबसे कम तापमान रांची में
वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान कांके, रांची में 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. रांची का न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री, जमशेदपुर 25.7 डिग्री, बोकारो थर्मल 25.5 डिग्री और डालटनगंज में तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रहा.
पिछले 24 घंटे में हुई बारिश का ब्यौरा
पिछले 24 घंटे में सबसे अच्छी बारिश मैथन (धनबाद) में 36.6 मिमी हुई. इसके बाद पंचेत, धनबाद में 33.8 मिमी, जगन्नाथपुर , पश्चिमी सिंहभूममें 32.5 मिमी, डीवीसी धनबाद में 30.2 मिमी, सिमडेगा में 27 मिमी और बेरमो, बोकारो में 22.4 मिमी बारिश दर्ज की गई. प्रमुख शहरों में चाईबासा में 13.3 मिमी, खूंटी में 10.5 मिमी, बहरागोड़ा में 10 मिमी, रांची शहर के कांके क्षेत्र में 12.4 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई. वहीं जमशेदपुर, देवघर, लोहरदगा, पाकुड़ और कुछ अन्य इलाकों में बारिश बहुत कम या नहीं के बराबर रही.
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