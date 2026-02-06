ETV Bharat / state

यूपी में कोहरे से मिली राहत; तेज हवाओं से सुबह-शाम ठंड

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले दो दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है. पिछले दिनों हुई बारिश के प्रभाव से चार व पांच फरवरी को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया हुआ था. वहीं शुक्रवार सुबह के समय तराई वाले इलाकों में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया. हालांकि प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ है. मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी आने वाले 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहने तथा 15 से लेकर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है. हवाओं के चलने से सुबह-शाम के समय ठंडक में इजाफा होगा तो कोहरे में कमी भी दर्ज की जाएगी.

लखनऊ में चलेंगी तेज हवाएं: राजधानी में गुरुवार सुबह घना कोहरा छाया रहा. विजिबिलिटी लगभग 50 मी. पहुंच गई. सुबह घने कोरे की वजह से लखनऊ एयरपोर्ट पर आने जाने वाले कुछ विमान अपने तय समय से विलंबित रहे. सुबह के समय भीषण कोहरे के कारण करीब 10 बजे धूप खिली. सुबह के समय कड़ाके की ठंडक जारी रही.

वहीं, शुक्रवार सुबह से ही आसमान साफ है, तेज रफ्तार ठंडी हवाएं चल रही हैं. सुबह 7 बजे ही सूर्य देव के दर्शन होने से ठंडक से राहत मिली है. गुरुवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. वहीं, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में 15 से लेकर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. और कोहरे से राहत मिलेगी. अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

आगरा सबसे ठंडा: गुरुवार को उत्तर प्रदेश का आगरा सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान वाराणसी में 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है.