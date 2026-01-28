ETV Bharat / state

हिमाचल में इन कर्मचारियों को बायोमेट्रिक से मिली राहत, मैनुअल अटेंडेंस के आदेश जारी

इस फैसले से राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत दृष्टिबाधित कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी.

HIMACHAL EDUCATION DEPARTMENT
हिमाचल शिक्षा विभाग (HIMACHAL EDUCATION DEPARTMENT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 10:37 PM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए शिक्षा विभाग ने अहम निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था लागू नहीं होती, तब तक दृष्टिबाधित कर्मचारियों की अटेंडेंस बायोमेट्रिक मशीन से नहीं बल्कि मैनुअल तरीके से दर्ज की जाएगी. यह आदेश राज्य के सभी सरकारी स्कूलों पर लागू होगा.

दरअसल, लंबे समय से दृष्टिबाधित कर्मचारियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. इस समस्या को लेकर राष्ट्रीय दृष्टिबाधित महासंघ हिमाचल प्रदेश सहित कई स्तरों पर मामले को उठाया गया था. इसके बाद शिक्षा विभाग ने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया.

Education Department notification
शिक्षा विभाग की नोटिफिकेशन (HIMACHAL EDUCATION DEPARTMENT)

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दृष्टिबाधित कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जगह मैनुअल अटेंडेंस दर्ज करेंगे. यह व्यवस्था ESOMA (Directorate for the Empowerment of Scheduled Castes, Other Backward Classes, Minorities and the Specially Abled) द्वारा 10 मई 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार लागू की जाएगी. जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई वैकल्पिक तकनीकी समाधान तय नहीं किया जाता, तब तक यही प्रक्रिया जारी रहेगी.

शिक्षा विभाग ने सभी उपनिदेशकों (प्राथमिक और माध्यमिक) को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश को अपने अधीन आने वाले सभी विद्यालयों तक तुरंत पहुंचाएं और इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. साथ ही फील्ड स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए.

इस फैसले से राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत दृष्टिबाधित कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. कर्मचारियों का कहना है कि इस आदेश से उनकी रोजमर्रा की परेशानी कम होगी और कार्यस्थल पर उन्हें सम्मानजनक वातावरण मिलेगा.

ESOMA NOTIFICATION HIMACHAL
VISUALLY IMPAIRED EMPLOYEES
BIOMETRIC ATTENDANCE HIMACHAL
GOVERNMENT SCHOOLS HIMACHAL
HIMACHAL EDUCATION DEPARTMENT

संपादक की पसंद

