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पेंशनरों के लिए खुशखबरी: किसी भी महीने में जमा कर सकेंगे Life Certificate, जानिये क्या है प्रोसेस?

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

देवरिया : कोषागार से पेंशन ले रहे हजारों पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है. अब उन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए हर साल नवंबर का इंतजार नहीं करना होगा और न ही कोषागार के चक्कर लगाने पड़ेंगे. वरिष्ठ कोषाधिकारी ने सभी पेंशनरों से डिजिटल सुविधा का लाभ उठाने और समय से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अपील की है.

वरिष्ठ कोषाधिकारी अतुल कुमार पांडेय ने बताया कि शासन ने पेंशनरों को बड़ी सुविधा दी है. अब पेंशनर वर्ष में किसी भी एक महीने में अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.







कोषाधिकारी ने बताया कि पेंशनर https://jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट पर जाकर जीवन प्रमाण एप्लिकेशन के माध्यम से अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. इसके लिए बैंक खाता संख्या, PPO संख्या और आधार संख्या की जरूरत होगी. इसके अलावा भारत सरकार के UMANG (UMANG) ऐप के माध्यम से भी बायोमेट्रिक सत्यापन कराकर ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है.



