पेंशनरों के लिए खुशखबरी: किसी भी महीने में जमा कर सकेंगे Life Certificate, जानिये क्या है प्रोसेस?
वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि शासन ने पेंशनरों को बड़ी सुविधा दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 8:07 PM IST
देवरिया : कोषागार से पेंशन ले रहे हजारों पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है. अब उन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए हर साल नवंबर का इंतजार नहीं करना होगा और न ही कोषागार के चक्कर लगाने पड़ेंगे. वरिष्ठ कोषाधिकारी ने सभी पेंशनरों से डिजिटल सुविधा का लाभ उठाने और समय से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अपील की है.
वरिष्ठ कोषाधिकारी अतुल कुमार पांडेय ने बताया कि शासन ने पेंशनरों को बड़ी सुविधा दी है. अब पेंशनर वर्ष में किसी भी एक महीने में अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.
कोषाधिकारी ने बताया कि पेंशनर https://jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट पर जाकर जीवन प्रमाण एप्लिकेशन के माध्यम से अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. इसके लिए बैंक खाता संख्या, PPO संख्या और आधार संख्या की जरूरत होगी. इसके अलावा भारत सरकार के UMANG (UMANG) ऐप के माध्यम से भी बायोमेट्रिक सत्यापन कराकर ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है.
PPO नंबर भूल गए हैं तो ऐसे पता करें : उन्होंने बताया कि जिन पेंशनरों को अपना PPO नंबर याद नहीं है, वे https://koshvani.up.nic.in वेबसाइट पर जाकर अपने बैंक खाता संख्या का विवरण भरकर पेंशन भुगतान संबंधी जानकारी और अपना PPO नंबर प्राप्त कर सकते हैं. वरिष्ठ कोषाधिकारी ने सभी पेंशनरों से अपील की है कि वे इस डिजिटल सुविधा का लाभ उठाएं और समय से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करें.
जनपद में इस समय पेंशनरों की संख्या 1 लाख 31 हजार से ज्यादा है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा वृद्धावस्था पेंशनरों का है, जबकि 24000 सरकारी कर्मचारी हैं जो रिटायर होने के बाद कोषागार से पेंशन ले रहे हैं. समाज कल्याण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में इस समय कुल 1,07,511 लाभार्थी हैं. इन सभी को वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 3000 रुपये प्रति लाभार्थी के हिसाब से कुल 32 करोड़ 25 लाख 33 हजार रुपये भेजा जा चुका है.
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