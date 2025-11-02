ट्रेन में नहीं मिल रही सीट? यूपी रोडवेज की बसें देंगी दिल्ली वापसी की सुविधा, UPSRTC ने लागू की ये विशेष योजना
Published : November 2, 2025 at 12:59 PM IST
नई दिल्ली: दीपावली व छठ महापर्व के बाद अब दिल्ली की ओर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है. ट्रेनों में सीटें न मिलने और निजी बसों के ऊंचे किराए से परेशान लोगों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने विशेष योजना लागू की है.
यूपीएसआरटीसी ने छोटे रूटों पर चलने वाली बसों को अब गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ और पूर्वांचल के अन्य जिलों तक बढ़ा दिया है, जिससे त्योहारों के बाद वापसी करने वाले अधिकतम यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा मिल सके.
यूपीएसआरटीसी के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) यूपीएसआरटीसी अंशु भटनागर ने बताया कि दीपावली और छठ पर्व पर बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को गए थे. अब वापसी की भीड़ तेजी से बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हमने छोटे रूटों पर चलने वाली बसों का विस्तार किया है. लखनऊ तक चलने वाली बसों को अब गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी और बलिया जैसे अन्य जिलों तक भेजा जा रहा है. इसी तरह कानपुर या आसपास तक सीमित बस सेवाओं को अब लखनऊ तक बढ़ाया गया है.
यूपीएसआरटीसी के अधिकारियों के मुताबिक दीपावली के बाद ट्रेनों में टिकट न मिलने के कारण यात्रियों की एक बड़ी संख्या बसों की ओर रुख कर रही है. ऐसे में प्राइवेट बस संचालकों द्वारा मनमाना किराया वसूले जाने से बचने के लिए लोग सरकारी रोडवेज बसों में यात्रा को प्राथमिकता दे रहे हैं.
राजधानी दिल्ली के आनंद विहार, कश्मीरी गेट, सराय काले खां व कौशांबी डिपो से यूपी रोडवेज की सैकड़ों बसें प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों — जैसे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ, बनारस और बलिया के लिए रवाना हो रही हैं.
अंशु भटनागर ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए निगम ने रात्रिकालीन विशेष बस सेवाएं भी शुरू की हैं, जिससे नौकरीपेशा और छात्रों को समय पर दिल्ली पहुंचने में दिक्कत न हो. इसके साथ ही सभी डिपो प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि भीड़भाड़ वाले रूटों पर बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए. बस स्टैंडों पर पर्याप्त स्टाफ की तैनाती की गई है.
