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छठ पर्व पर घर जाने वालों के लिए राहत: कानपुर और गोविंदपुरी से गुजरेंगी तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

छठ पर्व पर घर जाने वालों के लिए राहत: कानपुर और गोविंदपुरी से गुजरेंगी तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: दीपावली का जश्न बीतने के बाद अब लोक आस्था के महापर्व 'छठ' की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. पर्व पर घर लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ और ट्रेनों में होने वाली मारामारी को देखते हुए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है.

यात्रियों की सुविधा के लिए तीन जोड़ी त्योहार विशेष (फेस्टिवल स्पेशल) ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया गया है. खास बात यह है, कि ये सभी तीनों ट्रेनें कानपुर के रास्ते से होकर गुजरेंगी, जिससे स्थानीय यात्रियों और महानगर में आने-जाने वाले लोगों को जबरदस्त सहूलियत मिलेगी.

कानपुर सेंट्रल और गोविंदपुरी पर होगा ठहराव रेलवे की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक, इन तीनों विशेष ट्रेनों का ठहराव कानपुर के प्रमुख स्टेशनों पर रखा गया है. इनमें गोरखपुर-बांद्रा स्पेशल ट्रेन का ठहराव कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर होगा, जबकि अन्य दो विशेष ट्रेनें गोविंदपुरी स्टेशन पर रुकेंगी. रूट पर अतिरिक्त भीड़ के दबाव को कम करने और यात्रियों को सुरक्षित सफर मुहैया कराने के लिए रेलवे ने यह टाइम टेबल तैयार किया है. आनंद विहार-छपरा और मऊ स्पेशल का शेड्यूल आनंद विहार-छपरा स्पेशल (04058): यह ट्रेन 17 नवंबर तक हर मंगलवार और शुक्रवार को संचालित होगी. आनंद विहार से चलकर टूंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर सिटी और बलिया होते हुए यह छपरा पहुंचेगी. यह ट्रेन गोविंदपुरी स्टेशन पर सुबह 7:20 बजे पहुंचेगी और 5 मिनट के ठहराव के बाद 7:25 बजे रवाना होगी. वहीं, वापसी में छपरा से रात 10:10 बजे चलकर अगले दिन सुबह 8:50 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी.