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यूपी पुलिस के चयनित दारोगाओं को मिली राहत, CM ने माफ की 8 लाख रु. की रिकवरी

यूपी पुलिस के चयनित दरोगाओं को मिली राहत. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पद से पदोन्नत होकर उपनिरीक्षक (एसआई) पद पर चयनित 2025 बैच के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है.

मुख्यमंत्री ने इन अभ्यर्थियों पर प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया है. इससे संबंधित अभ्यर्थियों को अब आठ लाख रुपये की वसूली नहीं चुकानी होगी.

दरअसल, यूपी पुलिस में आरक्षी के पद पर कार्यरत रहते हुए उपनिरीक्षक पद पर चयनित हुए अभ्यर्थियों के सामने प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई बांड राशि की रिकवरी का मामला सामने आया था. इसको लेकर प्रभावित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर आठ लाख रुपये की रिकवरी माफ करने की मांग की थी.