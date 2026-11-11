यूपी पुलिस के चयनित दारोगाओं को मिली राहत, CM ने माफ की 8 लाख रु. की रिकवरी
मुख्यमंत्री ने इन अभ्यर्थियों पर प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 1:59 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पद से पदोन्नत होकर उपनिरीक्षक (एसआई) पद पर चयनित 2025 बैच के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है.
मुख्यमंत्री ने इन अभ्यर्थियों पर प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया है. इससे संबंधित अभ्यर्थियों को अब आठ लाख रुपये की वसूली नहीं चुकानी होगी.
दरअसल, यूपी पुलिस में आरक्षी के पद पर कार्यरत रहते हुए उपनिरीक्षक पद पर चयनित हुए अभ्यर्थियों के सामने प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई बांड राशि की रिकवरी का मामला सामने आया था.
इसको लेकर प्रभावित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर आठ लाख रुपये की रिकवरी माफ करने की मांग की थी.
अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि आरक्षी से उपनिरीक्षक पद पर चयनित होने के बाद उन पर बांड राशि की वसूली का आर्थिक बोझ न डाला जाए. अभ्यर्थियों की मांग पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने आठ लाख रुपये की रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया है.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने वर्ष 2025 में उपनिरीक्षक और समकक्ष पदों के 4543 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई थी.
इसमें नागरिक पुलिस के 4242 एसआई, पीएसी और एसएसएफ के प्लाटून कमांडर सहित अन्य पद शामिल थे. भर्ती में पहले से आरक्षी पद पर कार्यरत जवानों को भी उपनिरीक्षक बनने का अवसर मिला.
दरअसल, आरक्षी प्रशिक्षण के दौरान लिए गए बांड के तहत निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने से पहले पद छोड़ने पर रिकवरी का प्रावधान था. इसी रिकवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफ कर दिया है.