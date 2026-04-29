यात्रीगण कृप्या ध्यान दें! जोधपुर मंडल में समर स्पेशल ट्रेनों के 27 अतिरिक्त ट्रिप, भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस के 14 ट्रिप रद्द
गर्मियों की छुट्टियों में यात्री भार में इजाफे को देखते हुए रेलवे का कदम.
Published : April 29, 2026 at 8:50 PM IST
जैसलमेर: जोधपुर रेल मंडल ने गर्मी की छुट्टियों में यात्री भार को देखते तीन जोड़ी साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेनों के 26 जुलाई तक कुल 27 अतिरिक्त ट्रिप का निर्णय लिया. साथ ही भावनगर-हरिद्वार रूट पर भी 5 अतिरिक्त ट्रिप संचालित की जाएंगी. इससे लंबी दूरी के यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में आसानी होगी.
जोधपुर रेलवे मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते समर स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई. जरूरत पड़ने पर ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो. उन्होंने बताया कि भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस (04827) हर शनिवार सुबह 11:30 बजे रवाना होकर रविवार सुबह 7:25 बजे बांद्रा पहुंचेगी.
वापसी में (04828) बांद्रा से रविवार सुबह 10:30 बजे चलकर सोमवार सुबह 4:30 बजे भगत की कोठी आएगी. इसी तरह भगत की कोठी-दानापुर एक्सप्रेस (04813) बुधवार शाम 5:20 बजे रवाना होकर गुरुवार शाम 5:45 बजे दानापुर पहुंचेगी, जबकि वापसी में यह ट्रेन (04814) गुरुवार शाम 7 बजे दानापुर से चलकर शनिवार रात 1 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी. भावनगर-हरिद्वार साप्ताहिक एक्सप्रेस (09271) रविवार सुबह 4:25 बजे भावनगर से रवाना होकर सोमवार दोपहर 3 बजे हरिद्वार पहुंचेगी. वापसी में (09272) हरिद्वार से सोमवार शाम 4:25 बजे चलकर बुधवार सुबह 4:35 बजे भावनगर पहुंचेगी.
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दोहरीकरण कार्य पूरा: यादव ने कहा कि रेलवे ने बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया. चूरू-सादुलपुर (58 किमी) रेलमार्ग का दोहरीकरण रिकॉर्ड समय 2 वर्ष 3 माह में पूरा कर लिया. इस परियोजना पर 469 करोड़ रुपए खर्च किए गए. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार, दूधवाखारा-सादुलपुर खंड (30 किमी) का कार्य पूरा होने के बाद 28 अप्रैल 2026 को रेल संरक्षा आयुक्त ने इसे संचालन की मंजूरी दी. इस प्रोजेक्ट में ऑटोमैटिक सिग्नलिंग और विद्युतीकरण शामिल है. इससे ट्रेनों की गति और सुरक्षा में सुधार होगा. चूरू-रतनगढ़ (43 किमी) रेलमार्ग का दोहरीकरण पहले दो वर्ष में पूरा किया था. रतनगढ़-चूरू-सादुलपुर रूट के पूर्ण दोहरीकरण से राजस्थान, हरियाणा और उत्तर भारत के बीच रेल संपर्क और मजबूत होगा.
धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान: दोहरीकरण से ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी. समय की बचत होगी. यात्रियों को तेज व सुरक्षित यात्रा सुविधा मिलेगी. साथ ही व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी. सालासर बालाजी और खाटूश्यामजी जैसे धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी. विद्यार्थियों और दैनिक यात्रियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा.
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भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस के 14 ट्रिप रद्द: रेलवे ने यात्री सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई. दूसरी ओर जयपुर मंडल के कनकपुरा यार्ड में तकनीकी कार्य के चलते भोपाल-जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस के 14 ट्रिप रद्द किए हैं. अपर मंडल रेल प्रबंधक करनी राम के अनुसार, लाइन नंबर 3 और 4 के बीच अतिरिक्त क्रॉसओवर बनाने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया है. इसके चलते दोनों दिशाओं में 7-7 ट्रिप रद्द रहेंगे. ट्रेन संख्या 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस 2, 4, 5, 8 और 12 से 14 मई तक रद्द रहेगी. ट्रेन संख्या 14813 जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस 2 से 4, 7 और 11 से 13 मई तक नहीं चलेगी.
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