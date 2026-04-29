ETV Bharat / state

यात्रीगण कृप्या ध्यान दें! जोधपुर मंडल में समर स्पेशल ट्रेनों के 27 अतिरिक्त ट्रिप, भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस के 14 ट्रिप रद्द

जैसलमेर: जोधपुर रेल मंडल ने गर्मी की छुट्टियों में यात्री भार को देखते तीन जोड़ी साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेनों के 26 जुलाई तक कुल 27 अतिरिक्त ट्रिप का निर्णय लिया. साथ ही भावनगर-हरिद्वार रूट पर भी 5 अतिरिक्त ट्रिप संचालित की जाएंगी. इससे लंबी दूरी के यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में आसानी होगी.

जोधपुर रेलवे मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते समर स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई. जरूरत पड़ने पर ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो. उन्होंने बताया कि भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस (04827) हर शनिवार सुबह 11:30 बजे रवाना होकर रविवार सुबह 7:25 बजे बांद्रा पहुंचेगी.

वापसी में (04828) बांद्रा से रविवार सुबह 10:30 बजे चलकर सोमवार सुबह 4:30 बजे भगत की कोठी आएगी. इसी तरह भगत की कोठी-दानापुर एक्सप्रेस (04813) बुधवार शाम 5:20 बजे रवाना होकर गुरुवार शाम 5:45 बजे दानापुर पहुंचेगी, जबकि वापसी में यह ट्रेन (04814) गुरुवार शाम 7 बजे दानापुर से चलकर शनिवार रात 1 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी. भावनगर-हरिद्वार साप्ताहिक एक्सप्रेस (09271) रविवार सुबह 4:25 बजे भावनगर से रवाना होकर सोमवार दोपहर 3 बजे हरिद्वार पहुंचेगी. वापसी में (09272) हरिद्वार से सोमवार शाम 4:25 बजे चलकर बुधवार सुबह 4:35 बजे भावनगर पहुंचेगी.

पढ़ें: रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! भारतीय रेलवे ने 2 हजार समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की

दोहरीकरण कार्य पूरा: यादव ने कहा कि रेलवे ने बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया. चूरू-सादुलपुर (58 किमी) रेलमार्ग का दोहरीकरण रिकॉर्ड समय 2 वर्ष 3 माह में पूरा कर लिया. इस परियोजना पर 469 करोड़ रुपए खर्च किए गए. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार, दूधवाखारा-सादुलपुर खंड (30 किमी) का कार्य पूरा होने के बाद 28 अप्रैल 2026 को रेल संरक्षा आयुक्त ने इसे संचालन की मंजूरी दी. इस प्रोजेक्ट में ऑटोमैटिक सिग्नलिंग और विद्युतीकरण शामिल है. इससे ट्रेनों की गति और सुरक्षा में सुधार होगा. चूरू-रतनगढ़ (43 किमी) रेलमार्ग का दोहरीकरण पहले दो वर्ष में पूरा किया था. रतनगढ़-चूरू-सादुलपुर रूट के पूर्ण दोहरीकरण से राजस्थान, हरियाणा और उत्तर भारत के बीच रेल संपर्क और मजबूत होगा.