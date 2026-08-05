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BHU ट्राॅमा सेंटर में मरीजों को मिलेगी राहत; AI से लैस होगा एचएमआईएस, मोबाइल पर मिलेगी जानकारी

प्रो. डॉ. अजीत कुमार सिंह ने बताया कि क्यूआर कोड स्कैन कर परिजन मरीज की पूरी जानकारी ले सकेंगे.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय ट्रॉमा सेंटर
काशी हिंदू विश्वविद्यालय ट्रॉमा सेंटर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 3:00 PM IST

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वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में मौजूद सुविधाओं को पहले से ही डिजिटल बनाने की कोशिश शुरू हो गई थी. जिसके बाद अब यहां पर भर्ती मरीजों के लिए होने वाली परेशानी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए ट्रैक करके निस्तारण करने का काम शुरू किया जाएगा.

BHU ट्राॅमा सेंटर में मरीजों को मिलेगी राहत (Video credit: ETV Bharat)

ट्राॅमा सेंटर के इंचार्ज प्रो. डॉ. अजीत कुमार सिंह का कहना है कि यह बेहद महत्वपूर्ण और हमारे पूरे सिस्टम को कनेक्ट करने वाला एक ऐसा कंट्रोल रूम है, जहां 24 घंटे अलग-अलग शिफ्ट में लोगों की ड्यूटी रहती है. इसके जरिए हम ऑनलाइन पेमेंट, रसीद, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, भर्ती मरीजों की निगरानी, उनको दी जाने वाली सुविधाएं दवा और डॉक्टर की तैनाती से लेकर पूरे अस्पताल को मैनेज करने का काम करते हैं.

क्यूआर कोड लगाया गया
क्यूआर कोड लगाया गया (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि यह सुविधा प्राइवेट अस्पतालों में तो उपलब्ध रहती है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इसे अब धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है. इसके तहत काशी हिंदू विश्वविद्यालय ट्रॉमा सेंटर में भी इसे लागू किया जा रहा है. हर बेड का अपना क्यूआर कोड होगा और उससे परिजन अपने पेशेंट की निगरानी कर सकेंगे.

एचएमआईएस यूनिट
एचएमआईएस यूनिट (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि भर्ती मरीज के परिजनों को सिर्फ स्कैनर से अपने बेड पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करना होता है, जिससे वहां भर्ती मरीज की पूरी डिटेल उनके पास उपलब्ध होती है. इसके अलावा कंप्लेंट करने के बाद बिना कहीं जाए ही इसका निस्तारण किया जाता है. इसकी निगरानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एचआईएमएस) से की जाती है. इसके अलावा कौन सा सिस्टम स्लो चल रहा है, कौन सा फास्ट या किस सिस्टम की निगरानी कैसे की जा रही है, इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है.

उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोड पर अलग-अलग समस्याओं को डिस्प्ले किया गया है. जैसे मरीज की ड्रेसिंग नहीं हुई और उसको ड्रेसिंग की जरूरत है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, सफाई नहीं हुई तो उसके लिए एक अलग ऑप्शन है. डॉक्टर या स्टाफ से कोई दिक्कत है तो उसकी शिकायत है. यह अलग-अलग चीजों को स्कैन करने के साथ ही आपके मोबाइल पर ही डिस्प्ले करता है.

उनका दावा है कि सेलेक्ट होने के बाद जैसे ही आप अपनी कंप्लेंट सबमिट करते हैं, उसके निस्तारण के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है. इसके बाद रिप्लाई न करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होती है. हर बेड का अपना क्यूआर कोड है और उसको स्कैन करने के साथ ही सीधे उसे बेड नंबर से हमारा सिस्टम कनेक्ट हो जाता है.

उन्होंने बताया कि इसे और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपग्रेड करने की शुरुआत की है. यह सिस्टम बहुत जल्द ही और बेहतर काम करेगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए निगरानी करनी पड़ेगी और मरीज के परिजनों को भी पता चल जाएगा कि उनकी समस्या का निस्तारण किस स्तर पर हुआ.

उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक मरीज के साथ दो अटेंडेंट अब तक रहते थे, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, एक अटेंडेंट अगर बाहर भी है तो वह अपनी सुविधा के अनुसार इन चीजों को मैनेज कर सकता है और इसका बड़ा फायदा हमारे सेंटर के जरिए मिल रहा है.

उन्होंने बताया कि वाई-फाई की निगरानी से लेकर हर सिस्टम और पूरे सर्वर की निगरानी होती है. कहां, कब सर्वर डाउन हो रहा है और किस सर्वर पर किस वाई-फाई को एक्टिवेट करना है, ताकि चीज बिगड़े नहीं और सिस्टम कोलैप्स ना करे, क्योंकि प्रतिदिन यहां हजार लोग आते हैं और इन हजारों को मैनेज करने के लिए सिस्टम का प्रॉपर चलना जरूरी है. उन्होंने कहा कि इसलिए यह पूरा हाई-फाई सिस्टम पब्लिक को बड़ी राहत देने वाला है और इसके अपडेट होने से और भी चीज बेहतर हो जाएंगी.

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