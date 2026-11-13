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छठ महापर्व पर यात्रियों को राहत: दिल्ली से आज 24 स्पेशल ट्रेनों का संचालन

भारतीय रेल ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: छठ महापर्व के मद्देनजर बिहार, उत्तर प्रदेश व देश के पूर्वी हिस्सों की ओर जाने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे की ओर से राजधानी दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. आज 13 नवंबर को दिल्ली क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से कुल 24 स्पेशल ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित है. इससे त्योहार पर अपने घर जाने वाले यात्रियों को राहत देने की कोशिश की जा रही है. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की भीड़ व मांग को देखते हुए जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त अनारक्षित विशेष ट्रेनें भी चलाई जा सकती हैं.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 13 नवंबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सबसे अधिक 9 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी. वहीं आनंद विहार टर्मिनल से 7 व शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन से 5 विशेष ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित है. इसके अतिरिक्त हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली जंक्शन व रोहतक से एक-एक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी. इस तरह शुक्रवार को दिल्ली क्षेत्र के छह प्रमुख स्टेशनों से कुल 24 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जाएगा.