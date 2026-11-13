छठ महापर्व पर यात्रियों को राहत: दिल्ली से आज 24 स्पेशल ट्रेनों का संचालन
छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए 11 नवंबर को दिल्ली क्षेत्र से कुल 34 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया गया था.
Published : November 13, 2026 at 10:07 AM IST
नई दिल्ली: छठ महापर्व के मद्देनजर बिहार, उत्तर प्रदेश व देश के पूर्वी हिस्सों की ओर जाने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे की ओर से राजधानी दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. आज 13 नवंबर को दिल्ली क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से कुल 24 स्पेशल ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित है. इससे त्योहार पर अपने घर जाने वाले यात्रियों को राहत देने की कोशिश की जा रही है. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की भीड़ व मांग को देखते हुए जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त अनारक्षित विशेष ट्रेनें भी चलाई जा सकती हैं.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 13 नवंबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सबसे अधिक 9 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी. वहीं आनंद विहार टर्मिनल से 7 व शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन से 5 विशेष ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित है. इसके अतिरिक्त हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली जंक्शन व रोहतक से एक-एक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी. इस तरह शुक्रवार को दिल्ली क्षेत्र के छह प्रमुख स्टेशनों से कुल 24 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जाएगा.
Ensuring seamless movement of rail passengers during the auspicious occasion of Chhath Puja, Northern Railway, in collaboration with other zonal railways, will operate the following Festival special trains. The detailed schedule is as under: https://t.co/Fl9cFg5YcM— Northern Railway (@RailwayNorthern) November 12, 2026
12 नवंबर को 31 विशेष ट्रेनों का था संचालन
एक दिन पहले यानी 12 नवंबर को दिल्ली क्षेत्र से कुल 31 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया था. इनमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 9, आनंद विहार टर्मिनल से 7, शकूरबस्ती से 5, हजरत निजामुद्दीन से 5 व दिल्ली जंक्शन से 3 विशेष ट्रेनें शामिल थीं. इसके अलावा दिल्ली सराय रोहिल्ला और रोहतक रेलवे स्टेशन से एक-एक विशेष ट्रेन चलाई गई. यात्रियों की संख्या व मांग के अनुसार अतिरिक्त अनारक्षित विशेष रेलगाड़ियां चलाने का भी प्रावधान रखा गया था.
दीवाली-छठ पर मिलेगा कन्फर्म टिकट! रेलवे चला रहा 6,200 स्पेशल ट्रेनें, स्टेशनों पर AI कैमरों से हो रही भीड़ और संदिग्धों की निगरानी
11 नवंबर को 34 विशेष ट्रेनें चलाई गईं
छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए 11 नवंबर को दिल्ली क्षेत्र से कुल 34 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया गया था. इनमें 31 निर्धारित विशेष रेलगाड़ियों के अलावा 3 अनिर्धारित यानी अनशेड्यूल्ड विशेष ट्रेनें भी शामिल थीं. उस दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 12, आनंद विहार टर्मिनल से 9, शकूरबस्ती से 7 और हजरत निजामुद्दीन से 4 विशेष ट्रेनें चलाई गई थीं. इसके अलावा दिल्ली जंक्शन व रोहतक से एक-एक विशेष ट्रेन का संचालन किया गया था.
आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच रेल मंत्री ने इंतजामों का लिया जायजा, यात्रियों से किया संवाद
तीन दिनों में 89 विशेष ट्रेनों का संचालन
उत्तर रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, 11, 12 व 13 नवंबर को दिल्ली क्षेत्र से कुल 89 विशेष रेलगाड़ियों के संचालन का आंकड़ा सामने आता है. इसमें 11 नवंबर को वास्तव में चलाई गई 34 ट्रेनें और 12 व 13 नवंबर के लिए निर्धारित क्रमशः 31 और 24 ट्रेनें शामिल हैं. इस तरह छठ पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए रेलवे लगातार विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है. खासतौर पर पूर्वांचल व बिहार की ओर जाने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त रेल सेवाओं की व्यवस्था की गई है.
यह भी पढ़ें-
रेलवे टेंडर घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला टला
यूपी-बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी: रेलवे ने विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाए; कई रूटों पर अतिरिक्त सेवाएं शुरू