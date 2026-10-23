दीपावली-छठ पर यात्रियों के लिये राहत; रेलवे इन स्पेशल ट्रेनों का कर रहा संचालन, जानिये क्या है प्लान?
स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि वाराणसी जंक्शन से कुल 31 फेस्टिवल ट्रेनें हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 8:22 PM IST
वाराणसी : दीपावली व छठ के समय सबसे अधिक भीड़ ट्रेनों में रहती है. फेस्टिवल सीजन पर अगर आप ट्रेनों में यात्रा करना चाह रहे हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं. खास तौर पर यूपी और पूर्वांचल से जाने या वाराणसी से ट्रेनों का बेस्ट ऑप्शन आपको उत्तर और पूर्वोत्तर दोनों रेलवे दे रहा है.
रेलवे की तरफ से 30 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. यह सभी ट्रेनें 18 अक्टूबर से संचालित होनी शुरू हुईं हैं. यह ट्रेनें 30 नवंबर तक संचालित होंगी. इनके जरिए आप न सिर्फ लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, बल्कि आस-पास के राज्यों और स्टेशनों तक जाने के लिए भी यह स्पेशल ट्रेन आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है.
वाराणसी जंक्शन के स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि फेस्टिवल सीजन में स्पेशल ट्रेनों का महत्व बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आम ट्रेनों में सीटें मिलना मुश्किल हो जाती हैं. ऐसे में वाराणसी जंक्शन से कुल 31 फेस्टिवल ट्रेनें हैं. उन्होंने बताया कि आठ ट्रेन वाराणसी स्टेशन से ही ओरिजिनेट होंगी.
उन्होंने बताया कि ट्रेन नंबर 04227 वाराणसी से चंडीगढ़ के लिए है जो हफ्ते में 2 दिन (गुरुवार और रविवार) है. उन्होंने बताया कि ट्रेन नंबर 04222 भटिंडा के लिए हफ्ते में एक दिन रविवार को है. ट्रेन नंबर 04202 मेमो ट्रेन है, जो अयोध्या के लिए डेली संचालित की जा रही है.
उन्होंने बताया कि ट्रेन नंबर 14209 नई दिल्ली के लिए संचालित हो रही है. यह हफ्ते में तीन दिन (सोमवार, बुधवार और शुक्रवार) संचालित की जा रही है. वहीं, ट्रेन नंबर 14225 लोकमान्य टर्मिनस के लिए (गुरुवार) संचालित हो रही है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा कुल 23 ट्रेनें हैं, जो वाराणसी जंक्शन से पास ऑन हो रही हैं. यह महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य प्रदेशों से होती हुई बंगाल, बिहार रुट पर जा रही हैं. यह ट्रेन भी अच्छा विकल्प हैं. इनका संचालन हफ्ते में दो दिन तीन दिन और 1 दिन किया जा रहा है.
वाराणसी जंक्शन के अलावा बनारस रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों का जबरदस्त लोड है. पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन आने वाले इस रेलवे स्टेशन से दिल्ली, मुंबई सहित कई बड़े शहरों के लिए ट्रेनों का संचालन होता है. त्यौहार करीब आते ही ट्रेनों में सीटों की मारामारी बढ़ने के कारण लोगों को परेशानियां होती हैं. ऐसे में पूर्वांचल और यूपी के तमाम शहरों के यात्रियों के लिए भी यहां से स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है.
इन ट्रेनों से बनारस और आस-पास के स्टेशनों के यात्रियों को मुंबई, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार जाने में परेशानियां कम होंगी और उन्हें अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे. 15 जोड़ी ट्रेनें ऐसी हैं जिनका बनारस में ठहराव होगा और कुछ ऐसी ट्रेन हैं जिनको यहां से संचालित किया जाएगा.
इस बारे में जनसंपर्क अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल महेश गुप्ता का कहना है कि त्यौहार के दौरान यात्रियों के अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. सुविधा के लिए अलग-अलग रूट पर विशेष ट्रेनों का निर्धारण किया गया है, इसलिए यह ट्रेन काफी कारगर साबित होगी. उन्होंने बताया कि मुंबई में नौकरी और कारोबार करने वाले पूर्वांचल के लोगों के लिए कई स्पेशल ट्रेनों के ऑप्शन हैं.
मुम्बई के लिए बेस्ट ट्रेनें
- लोकमान्य तिलक टर्मिनस बनारस स्पेशल ट्रेन 05168. यह ट्रेन 18 अक्टूबर से 29 नवंबर के बीच प्रत्येक रविवार को संचालित हो रही है.
- मुंबई सेंट्रल मऊ एसी स्पेशल 09183 प्रत्येक बुधवार रात 10:30 बजे रवाना होकर तीसरे दिन सुबह 10:00 बजे मऊ पहुंचेगी.
- आजमगढ़ बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 05183 भी मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए बेहतर विकल्प है.
बंगाल के लिए भी ऑप्शन
- झांसी आसनसोल स्पेशल 04185 और कानपुर गुवाहाटी स्पेशल 04127 भी शामिल है.
- झांसी आसनसोल स्पेशल बुधवार और रविवार को सुबह 9:20 चलने के लिए सूची में शामिल की गई है, जबकि कानपुर गुवाहाटी स्पेशल प्रत्येक गुरुवार सुबह 8:00 बजे रवाना होने के लिए निर्धारित है.
गुजरात महराष्ट्र को कई ट्रेन
- गुजरात और महाराष्ट्र से पूर्वांचल आने वाले यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनों की भी व्यवस्था की गई है. जिसमें छपरा सूरत स्पेशल 09066 प्रत्येक बुधवार रात्रि 11:45 बजे छपरा से रवाना होकर तीसरे दिन सुबह 11:15 सूरत पहुंचने के लिए निर्धारित की गई है.
- इसके अतिरिक्त जालना छपरा स्पेशल 07651 और छपरा जालना स्पेशल 07652 से भी अतिरिक्त विकल्प मिल सकता है.
- अहमदाबाद दरभंगा स्पेशल 09465 प्रत्येक शुक्रवार शाम 8:25 और गांधीधाम भागलपुर स्पेशल 09451 प्रत्येक शुक्रवार शाम 6:25 बजे संचालित की जा रही है.
- मऊ से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मऊ प्रताप नगर स्पेशल 09196 एक बेहतर विकल्प है. यह ट्रेन प्रत्येक रविवार रात्रि 11:25 बजे मऊ से रवाना होती है.
- इसके अतिरिक्त 05048 बनारस कोलकाता सुबह 10:45 बजे मंगलवार को और आजमगढ़ बांद्रा टर्मिनस 05183 रात्रि 10:30 बजे शनिवार को, लोकमान्य तिलक टर्मिनस बनारस 05168 शाम 6:10 बजे 18 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को संचालित की जा रही है.
- नई दिल्ली सुपौल 04072 रात 9:35 बजे प्रतिदिन संचालित हो रही है. इसके अलावा आनंद विहार पाटलिपुत्र 04096 रात्रि 12:05 प्रतिदिन संचालित की जा रही है.
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