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दीपावली-छठ पर यात्रियों के लिये राहत; रेलवे इन स्पेशल ट्रेनों का कर रहा संचालन, जानिये क्या है प्लान?

दीपावली-छठ पर यात्रियों के लिये राहत ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : दीपावली व छठ के समय सबसे अधिक भीड़ ट्रेनों में रहती है. फेस्टिवल सीजन पर अगर आप ट्रेनों में यात्रा करना चाह रहे हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं. खास तौर पर यूपी और पूर्वांचल से जाने या वाराणसी से ट्रेनों का बेस्ट ऑप्शन आपको उत्तर और पूर्वोत्तर दोनों रेलवे दे रहा है.

रेलवे की तरफ से 30 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. यह सभी ट्रेनें 18 अक्टूबर से संचालित होनी शुरू हुईं हैं. यह ट्रेनें 30 नवंबर तक संचालित होंगी. इनके जरिए आप न सिर्फ लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, बल्कि आस-पास के राज्यों और स्टेशनों तक जाने के लिए भी यह स्पेशल ट्रेन आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है.







दीपावली-छठ पर यात्रियों के लिये राहत (Video credit: ETV Bharat) वाराणसी जंक्शन के स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि फेस्टिवल सीजन में स्पेशल ट्रेनों का महत्व बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आम ट्रेनों में सीटें मिलना मुश्किल हो जाती हैं. ऐसे में वाराणसी जंक्शन से कुल 31 फेस्टिवल ट्रेनें हैं. उन्होंने बताया कि आठ ट्रेन वाराणसी स्टेशन से ही ओरिजिनेट होंगी.



उन्होंने बताया कि ट्रेन नंबर 04227 वाराणसी से चंडीगढ़ के लिए है जो हफ्ते में 2 दिन (गुरुवार और रविवार) है. उन्होंने बताया कि ट्रेन नंबर 04222 भटिंडा के लिए हफ्ते में एक दिन रविवार को है. ट्रेन नंबर 04202 मेमो ट्रेन है, जो अयोध्या के लिए डेली संचालित की जा रही है. रेलवे स्टेशन (Photo credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि ट्रेन नंबर 14209 नई दिल्ली के लिए संचालित हो रही है. यह हफ्ते में तीन दिन (सोमवार, बुधवार और शुक्रवार) संचालित की जा रही है. वहीं, ट्रेन नंबर 14225 लोकमान्य टर्मिनस के लिए (गुरुवार) संचालित हो रही है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा कुल 23 ट्रेनें हैं, जो वाराणसी जंक्शन से पास ऑन हो रही हैं. यह महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य प्रदेशों से होती हुई बंगाल, बिहार रुट पर जा रही हैं. यह ट्रेन भी अच्छा विकल्प हैं. इनका संचालन हफ्ते में दो दिन तीन दिन और 1 दिन किया जा रहा है.







रेलवे स्टेशन पर यात्री (Photo credit: ETV Bharat)