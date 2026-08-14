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नर्सिंग स्टूडेंट्स को बड़ी राहत, सूटेबल कॉलेज में ट्रांसफर के बाद होंगे एग्जाम, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

जबलपुर : मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग की ओर से सीबीआई जांच में अनसूटेबल पाए गए नर्सिंग कॉलेज के छात्रों के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई. अनसूटेबल कॉलेज के छात्रों को सूटेबल कॉलेज में स्थानांरित करने के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई. इसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने सूटेबल कॉलेज में स्थानांतरित छात्रों को आगामी परीक्षा में शामिल किए जाने के साथ रिजल्ट जारी करने के निर्देश दे दिए हैं.

सीबीआई जांच में अनसूटेबल पाए गए कॉलेजों का मामला

लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अधिवक्ता विशाल बघेल ने ये याचिका दायर की थी, जिसमें प्रदेश में खुले सैकड़ों फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि नर्सिंग कॉलेजों के मान्यता देने में निर्धारित शर्तों का पालन ठीक तरह से नहीं किया गया. आरोप लगाए गए कि कागजों में संचालित नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता प्रदान कर दी गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच के निर्देश दिए गए थे. सीबीआई जांच में प्रदेश में संचालित 695 नर्सिंग कॉलेजों में 156 कॉलेज सूटेबल पाए गए थे. बाद में हाईकोर्ट ने अनसूटेबल पाए गए कॉलेजों के छात्रों को सूटेबल कॉलेज में स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए थे. इसके अलावा सीबीआई जांच में पाई गई कमियों को दूर कर 89 कॉलेज भी सूटेबल की श्रेणी में आ गए थे.

सभी नर्सिंग छात्रों के एग्जाम कराने के निर्देश

मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग की ओर से पैरवी के लिए उपस्थित हुए महाधिवक्ता प्रशांत सिंह व उप महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने युगलपीठ को बताया कि अनसूटेबल कॉलेजों से सूटेबल कॉलेजों में ट्रांसफर हेतु पात्र पाए गए कुल पंजीकृत छात्र 4,475 हैं. इनमें से शिफ्टिंग हेतु पंजीकृत छात्रों की संख्या 2,813 और चॉइस फिलिंग करने वाले छात्र 2,619 है, जिनमें से 2,395 छात्र को सूटेबल काूलेज में स्थानांतरित किए जा चुके हैं. हाईकोर्ट ने जानकारी को रिकॉर्ड पर लेते हुए इन सभी छात्रों को आगामी परीक्षाओं में शामिल करने व रुके हुए परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं.