ETV Bharat / state

नर्सिंग स्टूडेंट्स को बड़ी राहत, सूटेबल कॉलेज में ट्रांसफर के बाद होंगे एग्जाम, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

सूटेबल कॉलेज में स्थानांतरित किए गए नर्सिंग छात्रों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी नर्सिंग छात्रों के एग्जाम कराने के निर्देश. सिद्धार्थ पांडे की रिपोर्ट.

Relief for nursing students
नर्सिंग छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 8:48 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर : मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग की ओर से सीबीआई जांच में अनसूटेबल पाए गए नर्सिंग कॉलेज के छात्रों के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई. अनसूटेबल कॉलेज के छात्रों को सूटेबल कॉलेज में स्थानांरित करने के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई. इसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने सूटेबल कॉलेज में स्थानांतरित छात्रों को आगामी परीक्षा में शामिल किए जाने के साथ रिजल्ट जारी करने के निर्देश दे दिए हैं.

सीबीआई जांच में अनसूटेबल पाए गए कॉलेजों का मामला

लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अधिवक्ता विशाल बघेल ने ये याचिका दायर की थी, जिसमें प्रदेश में खुले सैकड़ों फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि नर्सिंग कॉलेजों के मान्यता देने में निर्धारित शर्तों का पालन ठीक तरह से नहीं किया गया. आरोप लगाए गए कि कागजों में संचालित नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता प्रदान कर दी गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच के निर्देश दिए गए थे. सीबीआई जांच में प्रदेश में संचालित 695 नर्सिंग कॉलेजों में 156 कॉलेज सूटेबल पाए गए थे. बाद में हाईकोर्ट ने अनसूटेबल पाए गए कॉलेजों के छात्रों को सूटेबल कॉलेज में स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए थे. इसके अलावा सीबीआई जांच में पाई गई कमियों को दूर कर 89 कॉलेज भी सूटेबल की श्रेणी में आ गए थे.

सभी नर्सिंग छात्रों के एग्जाम कराने के निर्देश

मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग की ओर से पैरवी के लिए उपस्थित हुए महाधिवक्ता प्रशांत सिंह व उप महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने युगलपीठ को बताया कि अनसूटेबल कॉलेजों से सूटेबल कॉलेजों में ट्रांसफर हेतु पात्र पाए गए कुल पंजीकृत छात्र 4,475 हैं. इनमें से शिफ्टिंग हेतु पंजीकृत छात्रों की संख्या 2,813 और चॉइस फिलिंग करने वाले छात्र 2,619 है, जिनमें से 2,395 छात्र को सूटेबल काूलेज में स्थानांतरित किए जा चुके हैं. हाईकोर्ट ने जानकारी को रिकॉर्ड पर लेते हुए इन सभी छात्रों को आगामी परीक्षाओं में शामिल करने व रुके हुए परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं.

ग्वालियर चंबल संभाग के कॉलेजों को हाईकोर्ट से झटका

हाईकोर्ट में ग्वालियर और चंबल संभाग के नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों ने आवेदन पेश कर बताया कि उनके कॉलेजों की जांच पूर्व में 2021 में ग्वालियर बेंच द्वारा गठित 10 सदस्यीय जांच समिति द्वारा की जा चुकी है, जिसमें उन्हें उपयुक्त पाया गया था. इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उन कॉलेजों की सीबीआई जांच पर अस्थाई रूप से रोक लगाई थी. हालांकि, याचिकाकर्ता और सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कमेटी द्वारा ग्वालियर चंबल के इन कॉलेजों में फैकल्टी डुप्लीकेसी की जांच नहीं हुई की गई थी. जबकि ग्वालियर चंबल संभाग के कॉलेजों द्वारा उक्त सत्रों में अनेकों फर्जी और डुप्लीकेट फैकल्टी दर्शाते हुए मान्यता प्राप्त की गई थी. याचिका की सुनवाई के दौरान इस तथ्य को हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया गया था. ऐसे में उन कॉलेजों को सीबीआई जांच के बगैर राहत नहीं देने की मांग की गई. हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद उन कॉलेजों के संबंध में कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया.

यह भी पढ़ें-

याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आलोक बागरेचा ने पैरवी की. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 21 अगस्त को निर्धारित की है.

TAGGED:

MP HIGHCOURT NEWS
MP HIGHCOURT JABALPUR NEWS
NURSINGH COLLEGE STUDENT ENWS
RELIEF FOR NURSING STUDENTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.