फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र मामले में एमबीबीएस छात्रा को राहत, प्रथम वर्ष की परीक्षा देने की अनुमति
कोर्ट ने परीक्षा परिणाम को याचिका के अंतिम निर्णय तक रोके रखने का निर्देश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 11:14 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के आधार पर एमबीबीएस में प्रवेश लेने के आरोपों का सामना कर रही छात्रा को अंतरिम राहत देते हुए उसका प्रवेश फिलहाल जारी रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने छात्रा को प्रथम वर्ष की प्रोफेशनल एमबीबीएस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है, हालांकि उसके परीक्षा परिणाम को याचिका के अंतिम निर्णय तक रोके रखने का निर्देश दिया है. साथ ही 23 जून 2026 के विवादित आदेश के प्रभाव और संचालन पर भी रोक लगा दी है.
न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ के समक्ष दाखिल याचिका में छात्रा स्नेहा गंगवार ने बताया कि उसने नीट परीक्षा की मेरिट के आधार पर वाराणसी स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पांडेपुर में पांच वर्षीय एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था. उसे ओबीसी वर्ग में क्षैतिज आरक्षण दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आधार पर मिला था. बाद में जिस प्राधिकरण के नाम से प्रमाणपत्र जारी होना बताया गया, उसने सत्यापन के दौरान ऐसे किसी प्रमाणपत्र के जारी होने से इनकार कर दिया.
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि वह वास्तव में दिव्यांग है और उसके पास महाराष्ट्र के नासिक स्थित जयरामभाई दयाभाई चौहान बाइटको अस्पताल द्वारा जारी वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र है. यह अस्पताल भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन मान्यता प्राप्त है. इसी प्रमाणपत्र के आधार पर उसे यूनिक डिसएबिलिटी आईडी भी जारी की गई है, जिसे अब तक निरस्त नहीं किया गया है.
कोर्ट ने प्रतिवादी प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वह नासिक के संबंधित अस्पताल से प्रमाणपत्र का सत्यापन कराए और छात्रा की चिकित्सकीय जांच भी कराकर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे. मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त 2026 को होगी. तब तक छात्रा का प्रवेश अनंतिम (प्रोविजनल) रूप से जारी रहेगा, लेकिन उसका प्रवेश और प्रथम वर्ष का परिणाम याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा.
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