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हाथ कटे मामले में कानपुर सीएमओ की रिपोर्ट में अस्पतालों को राहत, नाराज़ आईटीबीपी अफसर पुलिस कमिश्नर से मिले

आईटीबीपी जवान की ओर से आरोपों वाले बिंदुओं की पूरी जानकारी मांगी गई और वह बंद लिफाफा सीएमओ को जांच के लिए सौंप दिया गया.

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हाथ कटे मामले में कानपुर सीएमओ की रिपोर्ट में अस्पतालों को राहत. आईटीबीपी जवान ने जताई नाराज़गी. (मीडिया सेल कमिश्नरेट कार्यालय)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 7:10 PM IST

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कानपुर: कानपुर शहर में आईटीबीपी जवान विकास के मां के हाथ काटे जाने संबंधी मामले में शुक्रवार देर रात सीएमओ कार्यालय से अस्पतालों (कृष्णा और पारस) की रिपोर्ट पुलिस आयुक्त के पास पहुंच गई थी, जब रिपोर्ट खुद सीपी ने देखी, तो उन्होंने माना था कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से किसी को दोषी नहीं ठहराया गया.

शनिवार सुबह जैसे ही ये जानकारी आईटीबीपी जवान विकास को मिली, तो उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी बात बताई. इसके बाद आईटीबीपी के कई अफसर और जवान अपने वाहनों का काफिला लेकर पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंच गए. यहां अफसरों और जवानों ने पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल से सीधी बात की.

अफसरों का आरोप था, स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार रिपोर्ट में लापरवाही बरती गई. पुलिस आयुक्त ने अफसरों की बातों को सुना और कहा, इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से दोबारा जांच कराई जाएगी.

हाथ कटे मामले में कानपुर सीएमओ की रिपोर्ट में अस्पतालों को राहत. (मीडिया सेल कमिश्नरेट कार्यालय)

आईटीबीपी जवान की ओर से आरोपों वाले बिंदुओं की पूरी जानकारी मांगी गई और वह बंद लिफाफा सीएमओ को जांच के लिए सौंप दिया गया. जैसे ही इस मामले में कृष्णा अस्पताल के हॉस्पिटल मैनेजर योगेंद्र यादव से बात की गई, तो उन्होंने कहा वह फिलहाल अस्पताल से बाहर हैं. संचालक ऐश्वर्य गर्ग से बात करने के बाद ही कुछ बता पाएंगे.

सीपी बोले अगर कृष्णा अस्पताल की लापरवाही मिली, तो सख्त कार्रवाई होगी: इस मामले को लेकर पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने कहा, आईटीबीपी जवान विकास को न्याय ज़रूर मिलेगा. अगर कृष्णा अस्पताल की लापरवाही सामने आई, तो उनके खिलाफ हम साक्ष्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई करेंगे.

इसी तरह उन्होंने कहा स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को देखना होगा, कि आखिर किस अस्पताल में जवान की मां का गलत इलाज किया गया? कहां पर गलत दवाइयां दी गईं? कटा हुआ हाथ कैसे अस्पताल प्रबंधन ने जवान को सौंप दिया? बोले, अब वह खुद इस मामले पर गंभीरता से निगरानी रखेंगे.

वहीं, पूरे मामले पर अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था डा. विपिन ताडा ने कहा, पुलिस को अब दोबारा स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट का इंतजार रहेगा. रिपोर्ट मिलते ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे.

एसीएमओ बोले कृष्णा अस्पताल से मांगा था स्पष्टीकरण: वहीं, इस मामले पर कानपुर में एसीएमओ डा. रमित रस्तोगी का कहना था, रिपोर्ट तैयार करते समय सभी पक्षों की ओर से जो बयान लिए गए थे. उन्हीं के आधार पर रिपोर्ट बनाई गई. अगर हमें कहीं लापरवाही समझ आई, तो कृष्णा अस्पताल और पारस अस्पताल को स्पष्टीकरण देकर उनसे जवाब मांगा गया था. एसीएमओ ने कहा, तीन दिनों तक सभी साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्ट बनी. किसी अस्पताल को हमने क्लीनचिट नहीं दी, जो सही तथ्य थे, बस उन्हें रिपोर्ट में दर्शाया गया है.

सीपी ने कहा कार्यालय का घेराव नहीं हुआ: जब शनिवार को अच्छी संख्या में आईटीबीपी जवान पुलिस आयुक्त कार्यालय के अंदर पहुंचे, तो एक समय पुलिस आयुक्त कार्यालय व आसपास के अन्य दफ्तरों में ये चर्चा जोरों पर हुई, कि नाराज़ आईटीबीपी जवानों ने पुलिस आयुक्त कार्यालय का घेराव कर लिया है. हालांकि, इस बात को नकारते हुए सीपी रघुवीर लाल ने कहा आईटीबीपी के आला अफसर अपने स्कॉर्ट्स संग हमसे अपनी बात कहने आए थे. यह दो एजेंसियों के अफसरों की मुलाकात थी. कहीं कोई कार्यालय का घेराव जैसी बात ही नहीं है.

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