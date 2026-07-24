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पूर्व विधायक मोहम्मद रिजवान को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक, जानिए क्या है मामला

अदालत ने विवाद के समाधान के लिए मामले को मध्यस्थता केंद्र भेजते हुए पक्षकारों को सुलह-समझौते की प्रक्रिया में शामिल होने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 9:42 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में दर्ज धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के मुकदमे में पूर्व विधायक मोहम्मद रिजवान और अन्य याचियों को राहत दी है. कोर्ट ने याचियों की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है. अदालत ने विवाद के समाधान के लिए मामले को मध्यस्थता केंद्र भेजते हुए पक्षकारों को सुलह-समझौते की प्रक्रिया में शामिल होने का निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने मोहम्मद रिजवान व दो अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की. याचियों की ओर से अधिवक्ता इरशाद अहमद ने अदालत को बताया कि तीन जुलाई 2026 को दर्ज एफआईआर पक्षकारों के बीच चल रहे संपत्ति विवाद का परिणाम है. उन्होंने दलील दी कि विवाद के समाधान की संभावना बनी हुई है और दोनों पक्षों के बीच समझौते के प्रयास किए जा सकते हैं. पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने भी अदालत के समक्ष विवाद के सुलह के जरिए निस्तारण की संभावना स्वीकार की.

अदालत ने मामले में पक्षकारों को छह अगस्त 2026 को हाईकोर्ट के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया. मध्यस्थ को एक माह के भीतर मध्यस्थता अथवा सुलह की प्रक्रिया पूरी कराने का प्रयास करने और केंद्र को दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने को कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर 2026 को होगी.

हाईकोर्ट ने कहा कि मामला मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र को भेजे जाने और मामले के तथ्यों को देखते हुए अंतरिम उपाय के तौर पर याचियों को तीन जुलाई 2026 को दर्ज एफआईआर के संबंध में अगली तारीख तक गिरफ्तार न किया जाए. कुंदरकी थाने में दर्ज मुकदमा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 318(4), 338 और 336(3) के तहत दर्ज किया गया था.

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