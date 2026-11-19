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यमुना एक्सप्रेसवे ऑथोरिटी के पूर्व सीईओ को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, भ्रष्टाचार के मुकदमे की मंजूरी और जांच रिपोर्ट रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (येडा) के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं पूर्व आईएएस अधिकारी प्रमोद चंद्र गुप्ता को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने हाथरस में जमीन खरीद से जुड़े मामले में उनके खिलाफ जारी अभियोजन की मंजूरी के आदेश और प्राथमिकी का आधार बनी 15 मार्च 2019 की जांच रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है. साथ ही, उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर 12 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है.

हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का अर्थ आरोपों को झूठा मानना या याचिकाकर्ता को अभियोजन से स्थायी छूट देना नहीं है. सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार, नए सिरे से विचार कर सकता है. येडा भी नए तथ्य सामने आने पर निष्पक्ष जांच शुरू कर सकता है. यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने प्रमोद चंद्र गुप्ता की याचिका पर दिया.



मामला हाथरस जिले के मिडहावली गांव में सात प्रतिशत आवासीय भूखंड योजना के लिए करीब 14.4896 हेक्टेयर जमीन खरीदने से जुड़ा है. आरोप था कि कुछ निजी व्यक्तियों ने मूल किसानों से जमीन कम कीमत पर खरीदी और बाद में उसे येडा को अधिक कीमत पर बेच दिया. इससे प्राधिकरण को आर्थिक नुकसान और बिचौलियों को अनुचित लाभ हुआ. जमीन के अलग-अलग स्थानों पर बिखरे होने और उसके कब्जे तथा विकास से जुड़े पहलुओं पर भी सवाल उठाए गए थे.

इस मामले में 15 मार्च 2019 को कासना थाने में आईपीसी की धाराओं 218, 420, 467, 468, 471 और 120-बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि वह 16 अप्रैल 2013 से 10 जून 2015 तक येडा के सीईओ रहे. जमीन खरीद से संबंधित निर्णय प्राधिकरण के बोर्ड की 46वीं और 49वीं बैठकों में सामूहिक रूप से लिए गए थे. इसके बावजूद तत्कालीन अध्यक्ष ने बोर्ड के निर्णयों पर समुचित विचार किए बिना जांच रिपोर्ट तैयार कराई और आपराधिक कार्रवाई की संस्तुति कर दी.

याची ने यह भी कहा कि दो जुलाई 2024 को दाखिल आरोपपत्र और बाद में चार जनवरी, 17 फरवरी तथा 12 अप्रैल 2025 को दाखिल पूरक आरोप पत्रों में उनका नाम नहीं था. इसके बावजूद 21 अगस्त 2025 को उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के सामने येडा बोर्ड के महत्वपूर्ण निर्णय और उनके पक्ष में उपलब्ध अन्य दस्तावेज नहीं रखे गए.

वहीं, राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि जांच में जमीन की खरीद, बिचौलियों की भूमिका, कीमतों में अंतर, जमीन की उपयोगिता, कब्जे और प्रस्तावित योजना के अनुरूप उसके विकास नहीं होने से संबंधित कई तथ्य सामने आए हैं. जांच के बाद 27 जनवरी 2026 को याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किए जाने का भी हवाला दिया गया.

प्रासंगिक दस्तावेजों पर विचार नहीं करना मंजूरी को अवैध बनाता है कोर्ट ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी के मामले में केवल आदेश में यह लिख देना पर्याप्त नहीं है कि सभी दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया गया है. यह देखना जरूरी है कि सक्षम प्राधिकारी के सामने पूरा प्रासंगिक रिकॉर्ड था या नहीं और उसने संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत भूमिका तथा उसके पक्ष में उपलब्ध सामग्री पर स्वतंत्र रूप से विचार किया या नहीं.