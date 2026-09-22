भाजपा से पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को राहत, मिली 15 दिन की पैरोल
कंवरलाल मीणा लोक सेवक पर जानलेवा हमले के मामले में करीब एक साल से सजा काट रहे हैं.
Published : September 22, 2026 at 5:42 PM IST
झालावाड़: जिले के भाजपा नेता व पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. सरकारी अधिकारी पर रिवॉल्वर तानने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के करीब दो दशक पुराने मामले में तीन साल की सजा काट रहे कंवरलाल मीणा को 15 दिन की पैरोल मिली है. जिला कारागृह प्रशासन के अनुसार निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उन्हें वापस जेल में उपस्थित होना होगा.
मामले में जानकारी देते हुए जिला कारागृह के डीएसपी रोहित कौशिक ने बताया कि जेल में बंद पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को 15 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया है. जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के द्वारा भाजपा नेता को 15 दिनों की पैरोल पर छोड़ने के आदेश जारी किए थे. दस्तावेज मिलने के बाद उन्हें जेल से छोड़ा गया है. वह यहां लोक सेवक पर जानलेवा हमले के मामले में करीब एक साल से सजा काट रहे हैं. फरवरी 2005 में उन पर आरोप लगे थे कि अकलेरा कस्बे के खाताखेड़ी में उपसरपंच के उपचुनाव को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान कंवरलाल मीणा ने तत्कालीन अकलेरा एसडीओ रामनिवास मेहता पर रिवॉल्वर तान दी थी.
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मामले में सरकारी वीडियोग्राफी की कैसेट तोड़कर जलाने का आरोप भी लगा था. इस मामले में 2 अप्रैल, 2018 को ट्रायल कोर्ट ने कंवरलाल मीणा को बरी कर दिया था. इसके बाद परिवादी पक्ष की अपील पर 14 दिसंबर, 2020 को अपीलीय अदालत ने फैसला पलटते हुए उन्हें दोषी करार दिया और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके बाद कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची. इसके बाद कंवरलाल मीणा को जेल जाना पड़ा. इसी बीच पैरोल को लेकर कानूनी प्रक्रिया भी आगे बढ़ी. जून 2026 में राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी स्थायी पैरोल के आवेदन पर संबंधित प्राधिकरण को 7 दिन में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिए थे.
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अब जिला प्रशासन से आदेश मिलने के बाद कंवरलाल मीणा को 15 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर भेजा गया है. पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें पुनः जिला कारागृह में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. करीब 21 साल पुराने इस मामले ने कंवरलाल मीणा के राजनीतिक सफर को भी बड़ा झटका दिया है. वे 2023 में अंता से विधायक चुने गए थे, लेकिन तीन साल की सजा बरकरार रहने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई.