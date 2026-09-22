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भाजपा से पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को राहत, मिली 15 दिन की पैरोल

पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा ( ETV Bharat File Photo )

झालावाड़: जिले के भाजपा नेता व पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. सरकारी अधिकारी पर रिवॉल्वर तानने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के करीब दो दशक पुराने मामले में तीन साल की सजा काट रहे कंवरलाल मीणा को 15 दिन की पैरोल मिली है. जिला कारागृह प्रशासन के अनुसार निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उन्हें वापस जेल में उपस्थित होना होगा. मामले में जानकारी देते हुए जिला कारागृह के डीएसपी रोहित कौशिक ने बताया कि जेल में बंद पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को 15 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया है. जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के द्वारा भाजपा नेता को 15 दिनों की पैरोल पर छोड़ने के आदेश जारी किए थे. दस्तावेज मिलने के बाद उन्हें जेल से छोड़ा गया है. वह यहां लोक सेवक पर जानलेवा हमले के मामले में करीब एक साल से सजा काट रहे हैं. फरवरी 2005 में उन पर आरोप लगे थे कि अकलेरा कस्बे के खाताखेड़ी में उपसरपंच के उपचुनाव को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान कंवरलाल मीणा ने तत्कालीन अकलेरा एसडीओ रामनिवास मेहता पर रिवॉल्वर तान दी थी. पढ़ें: विधायक मीणा को मिली एक सप्ताह की राहत, 21 मई तक कोर्ट में करना होगा सरेंडर