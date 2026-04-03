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बिजली दरों में नहीं होगा इजाफा, ईवी चार्जिंग पर फिक्स चार्ज हटाया, विनियामक आयोग ने जारी किए आदेश

तीनों डिस्कॉम की याचिकाओं की सुनवाई के बाद राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने जारी किए आदेश.

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग
राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 3, 2026 at 3:18 PM IST

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Updated : April 3, 2026 at 3:23 PM IST

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जयपुर : राजस्थान के 1.75 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह राहत की बड़ी खबर है. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगम ने बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण निगमों द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत वार्षिक राजस्व की आवश्यकता (एआरआर) और टैरिफ याचिकाओं पर सुनवाई के बाद राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने यह आदेश जारी कर दिया है. इसके साथ ही स्ट्रीट लाइटिंग को डे टाइम टैरिफ से छूट देने, ईवी चार्जिंग स्टेशंस को बढ़ावा देने के लिए इस पर फिक्स चार्जेज हटाना प्रस्तावित किया था. जिस पर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है. प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने आज शुक्रवार को यह जानकारी दी है.

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत : घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए पहले 50 यूनिट तक बिजली की दर 4.50 रुपए प्रति यूनिट, 50 से 150 यूनिट तक 6 रुपए प्रति यूनिट, 150 से 500 यूनिट उपभोग पर 7 रुपए प्रति यूनिट और 500 यूनिट से ज्यादा खपत पर 7.50 रुपए प्रति यूनिट की दर है. जो इस वित्तीय वर्ष में यथावत रहेंगी. वहीं, फिक्स चार्जेज भी यथावत रखे गए हैं. बिजली कंपनियों के पुराने घाटे की भरपाई के लिए रेगुलेटरी चार्ज भी यथावत रखी गई है.

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ईवी को बढ़ावा देने की कवायद : प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन पर फिक्स चार्ज को खत्म कर दिया गया है. पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन पर प्रति केवीए पर 150 रुपए फिक्स चार्ज लिया जाता था. याचिकाओं में इसे खत्म करने का प्रावधान किया गया. जिसे भी विनियामक आयोग ने मंजुरी दे दी है. ऐसे में चार्जिंग स्टेशन पर खर्च कम होने से उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा मिलने लगेगा. ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए 6 रुपए प्रति यूनिट की दर निर्धारित है.

नगरीय निकायों को भी फायदा : याचिकाओं में स्ट्रीट लाइटिंग को दिन के समय डे टाइम टैरिफ से छूट देने का भी प्रस्ताव रखा गया. जिसे भी विनियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है. इसका सीधा असर नगरीय निकायों के बजट पर भी पड़ेगा. जिन उपभोक्ताओं की डिमांड 50 किलोवाट एम्पियर से ज्यादा हो जाती है और सप्लाई एचटी से एलटी पर शिफ्ट की जाती है. उन्हें भी इस बार राहत मिली है. पहले इस संबंध में दो बार तक थी. अब इसे तीन बार तक कर दिया गया है.

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मध्यम दर्जे की इंडस्ट्री को मिलेगी राहत : इस बार मध्यम दर्जे के औद्योगिक इकाइयों के लिए बिजली की दर 6.30 रुपए प्रति यूनिट से कम कर 6 रुपए प्रति यूनिट की गई है. इससे ऐसे उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 पैसे कम देने होंगे. बड़े उद्योगों के लिए बिजली की दर 6.50 रुपए प्रति यूनिट यथावत रहेगी. प्रति केवीए 380 रुपए होगा. वहीं, स्मॉल स्केल औद्योगिक इकाइयों के लिए 6 रुपए प्रति यूनिट की दर रहेगी. जबकि मिक्स्ड लोड (कॉमर्शियल के साथ अन्य) के लिए 7.50 रुपए प्रति यूनिट चार्ज होगा.

Last Updated : April 3, 2026 at 3:23 PM IST

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