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खुशखबरी: दिल्ली में अब 31 जुलाई तक भर सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, 10% छूट का भी मिलेगा लाभ

नई दिल्ली: दिल्ली के लाखों संपत्ति मालिकों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एकमुश्त संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) जमा करने पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट की समय सीमा बढ़ा दी है. एमसीडी महापौर प्रवेश वाही के अनुसार, अब करदाता 31 जुलाई 2026 तक एकमुश्त संपत्ति कर जमा कर इस विशेष छूट का लाभ उठा सकेंगे.

एमसीडी महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि यह फैसला उन करदाताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो विभिन्न कारणों से तय समय सीमा के भीतर अपना संपत्ति कर जमा नहीं कर पाए थे. उन्होंने कहा कि निगम का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को 10 प्रतिशत की छूट का लाभ देना और समय पर कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है. पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित थी.

महापौर ने कहा कि अंतिम तिथि बढ़ने से उन सभी जिम्मेदार करदाताओं को राहत मिलेगी, जो अब तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर सके थे. उन्होंने बताया कि समय पर कर जमा करने से एक ओर नागरिकों को आर्थिक लाभ मिलेगा. वहीं, दूसरी ओर दिल्ली नगर निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी. इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग राजधानी में सड़क, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा.

संपत्ति मालिकों से खास अपील