दिल्ली के झुग्गीवासियों के लिए राहत: 'स्लम एवं जे.जे. पुनर्वास नीति-2026' को मिली मंजूरी, घर का सपना होगा साकार
मंत्री आशीष सूद का कहना ही कि यह नीति दिल्ली को एक सुनियोजित शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम होगा.
Published : June 17, 2026 at 10:17 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के झुग्गी एवं जेजे (झुग्गी-झोपड़ी) क्लस्टरों में नारकीय जीवन जीने को मजबूर लाखों परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर है. यहां रहने वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक निर्णायक कदम उठाया है.
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में 'दिल्ली स्लम एवं जे.जे. क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026' को अंतिम रूप दे दिया गया है. इस नीति के लागू होने से दिल्ली के झुग्गीवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने का रास्ता साफ हो गया है. दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने इस निर्णय की जानकारी साझा करते हुए बताया कि पुनर्वास प्रक्रिया को अब मिशन मोड पर चलाया जाएगा.
हर माह जारी होंगे पांच टेंडर
पुनर्वास कार्यों को गति देने के लिए सरकार ने एक ठोस कार्ययोजना तैयार की है. नीति के तहत, अब प्रत्येक माह कम से कम पांच पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) आधारित पुनर्वास परियोजनाओं के टेंडर जारी किए जाएंगे. इस कदम से न केवल निर्माण कार्य में तेजी आएगी, बल्कि झुग्गीवासियों को उनके पक्के घर मिलने का इंतजार भी कम होगा. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों के निर्माण में आंगनवाड़ी केंद्र, शैक्षणिक सुविधाएँ, स्वास्थ्य केंद्र, खेल मैदान जैसी सामूहिक सुविधाओं का समुचित एवं पर्याप्त प्रावधान किया जाए. उन्होंने कहा कि आज के निर्णय से दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 4 लाख परिवारों को लाभ होगा. उन्होंने कहा कि झुग्गियों की पात्रता की तिथि 01.01.2025 के अनुसार तय की जाए.
केवल घर ही नहीं, मिलेंगी तमाम सुविधाएं
नई पुनर्वास कॉलोनियों में निवासियों के लिए सर्वांगीण विकास की व्यवस्था की जाएगी. इन कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, आधुनिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और बच्चों के लिए खेल के मैदान जैसी मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी. सरकार का मानना है कि पुनर्वास का अर्थ केवल स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि झुग्गीवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होना चाहिए.
जल्द अधिसूचित होगी नीति
बैठक के बाद मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली भाजपा सरकार इस नीति को जल्द ही आधिकारिक तौर पर अधिसूचित करेगी. अधिसूचना जारी होते ही धरातल पर काम शुरू हो जाएगा. इस परियोजना से दिल्ली में रहने वाले लाखों परिवारों के वर्षों पुराने पक्के घर के सपने को पंख लगेंगे. यदि इस नीति का क्रियान्वयन तय समयसीमा के भीतर और पूरी पारदर्शिता के साथ होता है, तो यह दिल्ली के शहरी परिदृश्य को बदलने वाली एक मील का पत्थर साबित होगी.
जानिए यह नीति क्यों है महत्वपूर्ण
दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद का कहना ही कि यह नीति दिल्ली को एक सुनियोजित शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा. कच्चे और असुरक्षित घरों से निकलकर परिवारों का पक्के घरों में जाना स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बदलाव होगा. पीपीपी मॉडल और समयबद्ध टेंडर प्रक्रिया से भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी और काम में पारदर्शिता आएगी. नीति के अंतिम रूप दिए जाने के बाद, अब चरणबद्ध तरीके से उन क्लस्टरों की सूची तैयार की जाएगी जिनका पुनर्वास पहले किया जाना है. सरकारी तंत्र अब उन निजी डेवलपर्स के साथ तालमेल बिठाने पर काम करेगा जो इन परियोजनाओं के लिए बोली लगाएंगे.
स्लम एवं जे.जे. पुनर्वास नीति-2026 का मुख्य उद्देश्य
- इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लाखों परिवारों को एक सम्मानजनक और सुरक्षित आवास प्रदान करना है. यह नीति केवल आवास देने तक सीमित नहीं है, बल्कि पुनर्वास की एक व्यापक प्रक्रिया है जो लाभार्थियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने पर केंद्रित है.
- इस परियोजना को गति देने के लिए 'पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप' (पीपीपी) मॉडल को अपनाया गया है. इसमें निजी डेवलपर्स के सहयोग से झुग्गीवासियों के लिए बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जाएगा.
- सरकार ने पुनर्वास की गति को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रत्येक माह कम से कम 5 पीपीपी-आधारित परियोजनाओं के टेंडर जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि काम में कोई देरी न हो.
- केवल घर ही नहीं, बल्कि पुनर्वास कॉलोनियों में सभी नागरिक सुविधाओं को अनिवार्य किया गया है. जिसमें आधुनिक सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, खेल के मैदान और सामुदायिक पार्क होगा.
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