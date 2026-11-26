टीजीटी भर्ती में दो वर्षीय समकक्ष डिग्री वालों को राहत, 28 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन
हाईकोर्ट के आदेश के तहत मिली यह छूट केवल आवेदन करने और चयन प्रक्रिया में अनंतिम रूप से शामिल होने तक सीमित है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 9:32 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक (टीजीटी) भर्ती में आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग ने राहत दे दी है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दो वर्षीय स्नातक समकक्ष डिग्री पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से आवेदन करने और चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी है. इसके लिए अभ्यर्थियों को 28 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि यह निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 नवंबर को पारित आदेश के अनुपालन में लिया गया है. रिट याचिका संख्या 18985/2026 (आशुतोष मिश्रा एवं 156 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) तथा इससे संबंधित याचिकाओं में दिए गए आदेश के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को यह राहत दी गई है.
आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह के अनुसार, संबंधित विषय में न्यूनतम दो वर्ष का ऐसा डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अभ्यर्थी, जिसे स्नातक डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त है, आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है. अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 07/2026 के तहत आवेदन करना होगा.
अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने स्पष्ट किया कि इन अभ्यर्थियों का आवेदन और चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग पूरी तरह अनंतिम रहेगा. उनकी पात्रता अंकपत्रों, प्रमाणपत्रों और अन्य शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के अधीन होगी. हाईकोर्ट के आदेश के तहत मिली यह छूट केवल आवेदन करने और चयन प्रक्रिया में अनंतिम रूप से शामिल होने तक सीमित है.
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