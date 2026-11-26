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टीजीटी भर्ती में दो वर्षीय समकक्ष डिग्री वालों को राहत, 28 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन

टीजीटी भर्ती में दो वर्षीय समकक्ष डिग्री वालों को राहत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक (टीजीटी) भर्ती में आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग ने राहत दे दी है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दो वर्षीय स्नातक समकक्ष डिग्री पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से आवेदन करने और चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी है. इसके लिए अभ्यर्थियों को 28 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि यह निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 नवंबर को पारित आदेश के अनुपालन में लिया गया है. रिट याचिका संख्या 18985/2026 (आशुतोष मिश्रा एवं 156 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) तथा इससे संबंधित याचिकाओं में दिए गए आदेश के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को यह राहत दी गई है.