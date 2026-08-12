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छात्र आंदोलन में शामिल होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर को राहत; कोर्ट के आदेश के बाद जानिये क्या बोले?

अधिवक्ता विपिन शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अपने निर्णय में उनके क्लाइंट को राहत दी है.

असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मोहित भारद्वाज (फाइल फोटो)
असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मोहित भारद्वाज (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 5:55 PM IST

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बरेली : बहेड़ी स्थित गन्ना उत्पादक डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर एवं समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष डॉ. मोहित भारद्वाज को बड़ी राहत मिली है. न्यायालय ने उनके खिलाफ 22 जुलाई 2026 को जारी निष्कासन के आदेश को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद डॉ. भारद्वाज और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है. बता दें कि जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन में असिस्टेंट प्रोफेसर मोहित भारद्वाज शामिल हुए थे.





डॉ. मोहित भारद्वाज ने एक याचिका दाखिल की थी. याचिका में राज्य सरकार समेत छह प्रतिवादियों को पक्षकार बनाया गया था. सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा. अधिवक्ता विपिन शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अपने निर्णय में उनके क्लाइंट को राहत दी है. वह कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी ने इस मामले में उन्हें एक नोटिस तक नहीं दिया है.


असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मोहित भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने पूरे मामले में न्यायपालिका पर विश्वास बनाए रखा और अपने अधिकारों के लिए विधिक रास्ता अपनाया. उन्होंने कहा कि एक शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों और युवाओं की आवाज के साथ खड़ा होना उनके लिए नैतिक जिम्मेदारी है. उन्होंने अपने विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, मित्रों और शुभचिंतकों के समर्थन के लिए आभार जताया. साथ ही अधिवक्ता बिपिन शर्मा और अभिनव मिश्रा का विशेष धन्यवाद किया.



डॉ. मोहित भारद्वाज ने कहा कि मैंने हमेशा सत्य और न्याय पर विश्वास किया है. कठिन समय जरूर आया लेकिन, मैंने अपना विश्वास नहीं खोया. आज मिली राहत मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि यह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ लड़ाई नहीं है. उनका विश्वास न्याय व्यवस्था में है और हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिलना चाहिए.

यह था पूरा मामला : बता दें कि डॉ. मोहित भारद्वाज ने 20 जुलाई को छात्र हित, पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल होने की घोषणा की थी. उनका आरोप है कि 18 जुलाई की रात पुलिस ने उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया था, लेकिन वह किसी तरह अपने 35 साथियों के साथ दिल्ली पहुंचकर आंदोलन में शामिल हुए थे. उनका कहना था कि 21 जुलाई को बरेली लौटने के बाद जब वह 22 जुलाई को कॉलेज पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनके निष्कासन का पत्र तैयार कर लिया गया है.


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