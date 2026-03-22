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यात्रीगण ध्यान दें! सुपरफास्ट के समय में संशोधन और स्पेशल ट्रेन 26 मार्च तक, 1 अप्रैल से जम्मू तक सीधी सेवा बहाल

रेल यात्रियों के लिए राहत और बदलाव से जुड़ी खबरें. यहां जानिए बड़ा अपडेट...

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रेल यात्रियों के लिए राहत और बदलाव (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 22, 2026 at 7:23 PM IST

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जैसलमेर: रेलवे यात्रियों के लिए एक साथ राहत और बदलाव से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं. पश्चिम रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे ने जहां एक ओर सुपरफास्ट ट्रेन के समय में आंशिक परिवर्तन किया है, वहीं अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए स्पेशल ट्रेन का संचालन बढ़ाया गया है. साथ ही, लंबे समय से बाधित जोधपुर-जम्मू रेल सेवा को भी पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है.

जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन संख्या 20626, भगत की कोठी-चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस के संचालन समय में आंशिक बदलाव किया गया है. 25 मार्च से भीलड़ी स्टेशन पर यह ट्रेन अब सुबह 10:55 बजे पहुंचेगी और 11:00 बजे प्रस्थान करेगी. पहले इसका आगमन 10:45 बजे और प्रस्थान 10:50 बजे होता था. रेल प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पूर्व संशोधित समय की जानकारी लेने की अपील की है.

इसी क्रम में, यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए जोधपुर-रामदेवरा-भगत की कोठी स्पेशल ट्रेन का संचालन 26 मार्च तक जारी रहेगा. ट्रेन संख्या 04867 जोधपुर-रामदेवरा स्पेशल 19 मार्च से 26 मार्च तक कुल 8 ट्रिप में संचालित हो रही है. यह ट्रेन सुबह 9:30 बजे जोधपुर से रवाना होकर दोपहर 1:00 बजे रामदेवरा पहुंचती है. वापसी में ट्रेन संख्या 04868 रामदेवरा से दोपहर 2:00 बजे रवाना होकर शाम 5:30 बजे भगत की कोठी पहुंचती है. इस ट्रेन का ठहराव जोधपुर, राईका बाग, मंडोर, मारवाड़ मथानियां, ओसियां, मारवाड़ लोहावट और फलोदी स्टेशनों पर है.

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वहीं, गर्मी की छुट्टियों से पहले यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने भगत की कोठी-जम्मूतवी एक्सप्रेस को 1 अप्रैल से पुनः पूर्ण मार्ग पर संचालित करने का निर्णय लिया है. सीनियर डीसीएम हितेश यादव के अनुसार, पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण ब्रिज संख्या-17 में आई तकनीकी खराबी के चलते यह ट्रेन पठानकोट से जम्मूतवी के बीच आंशिक रूप से रद्द कर दी गई थी. अब कठुआ-माधोपुर रेलखंड पर मरम्मत कार्य लगभग पूरा होने के बाद ट्रेन को फिर से शुरू किया जा रहा है.

इसके तहत ट्रेन संख्या 14803 भगत की कोठी-जम्मूतवी एक्सप्रेस 1 अप्रैल से तथा 14804 जम्मूतवी-भगत की कोठी एक्सप्रेस 2 अप्रैल से संचालित होगी. इसके लिए अग्रिम आरक्षण भी शुरू कर दिया गया है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस फैसले से जोधपुर से जम्मू तक यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक रेल सेवा का लाभ मिलेगा, खासकर गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों को यात्रा करने में सुगमता मिलेगी.

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जम्मू तक सीधी सेवा बहाल
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