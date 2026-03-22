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यात्रीगण ध्यान दें! सुपरफास्ट के समय में संशोधन और स्पेशल ट्रेन 26 मार्च तक, 1 अप्रैल से जम्मू तक सीधी सेवा बहाल

जैसलमेर: रेलवे यात्रियों के लिए एक साथ राहत और बदलाव से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं. पश्चिम रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे ने जहां एक ओर सुपरफास्ट ट्रेन के समय में आंशिक परिवर्तन किया है, वहीं अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए स्पेशल ट्रेन का संचालन बढ़ाया गया है. साथ ही, लंबे समय से बाधित जोधपुर-जम्मू रेल सेवा को भी पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है.

जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन संख्या 20626, भगत की कोठी-चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस के संचालन समय में आंशिक बदलाव किया गया है. 25 मार्च से भीलड़ी स्टेशन पर यह ट्रेन अब सुबह 10:55 बजे पहुंचेगी और 11:00 बजे प्रस्थान करेगी. पहले इसका आगमन 10:45 बजे और प्रस्थान 10:50 बजे होता था. रेल प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पूर्व संशोधित समय की जानकारी लेने की अपील की है.

इसी क्रम में, यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए जोधपुर-रामदेवरा-भगत की कोठी स्पेशल ट्रेन का संचालन 26 मार्च तक जारी रहेगा. ट्रेन संख्या 04867 जोधपुर-रामदेवरा स्पेशल 19 मार्च से 26 मार्च तक कुल 8 ट्रिप में संचालित हो रही है. यह ट्रेन सुबह 9:30 बजे जोधपुर से रवाना होकर दोपहर 1:00 बजे रामदेवरा पहुंचती है. वापसी में ट्रेन संख्या 04868 रामदेवरा से दोपहर 2:00 बजे रवाना होकर शाम 5:30 बजे भगत की कोठी पहुंचती है. इस ट्रेन का ठहराव जोधपुर, राईका बाग, मंडोर, मारवाड़ मथानियां, ओसियां, मारवाड़ लोहावट और फलोदी स्टेशनों पर है.