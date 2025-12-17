ETV Bharat / state

दो घोटालों से जुड़े मामले दूसरे जज को ट्रांसफर करने की राबड़ी देवी की याचिका पर नहीं मिला संबंधित जज का मत, सुनवाई टली

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट को दो घोटालों से जुड़े मामले में आरोपी राबड़ी देवी की अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की याचिका पर जज विशाल गोगने का मत प्राप्त नहीं हुआ. प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश भट्ट ने संबंधित जज का मत जानने के लिए 18 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान राबड़ी देवी की ओर से पेश वकील ने इस मामले में लिखित नोट दाखिल किया.

मामले में बीते 16 दिसंबर को सभी पक्षों ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने राबड़ी देवी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि राबड़ी देवी जज को नीचा दिखाना करना चाहती हैं. सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि राबड़ी देवी न्यायपालिका पर आरोप लगाती हैं, जबकि संबंधित जज विशाल गोगने प्रक्रियाओं का पूरा पालन कर रहे हैं. साथ ही कहा कि राबड़ी देवी अदालत को ध्वस्त करना चाहती हैं. वो ये तय नहीं कर सकतीं कि कौन सा जज केस सुने और कौन सा नहीं.

बता दें कि, पहले की सुनवाई के दौरान राबड़ी देवी की ओर से पेश वकील ने कहा था कि सुनवाई कर रहे विशाल गोगने प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं. वे 2026 में किसी भी तरह फैसला सुनाना चाहते हैं. उन्होंने जज विशाल गोगने पर आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने आरोप तय करते समय याचिकाकर्ता को कोर्ट बुलाया था. दरअसल, याचिका में राबड़ी देवी ने मामले की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने से दूसरे जज के पास स्थानांतरित करने के लिए राउज़ एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.