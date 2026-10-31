ETV Bharat / state

जेल से बाहर आ सकते हैं आजम खान और अब्दुल्ला, किसी भी वक्त जिला कारागार पहुंच सकता है परवाना

जेल से बाहर आ सकते हैं आजम खान और अब्दुल्ला ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है. दो पैन कार्ड मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब रामपुर में दोनों की रिहाई से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है. माना जा रहा है कि शनिवार को किसी भी समय दोनों की रिहाई का परवाना जिला कारागार पहुंच सकता है. हालांकि, अभी कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी होना बाकी हैं.

जेल से बाहर आ सकते हैं आजम खान और अब्दुल्ला (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, दो पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई के लिए उनके अधिवक्ता लगातार कागजी कार्रवाई में जुटे हुए हैं. बताया जा रहा है कि बीते दिन शुक्रवार को कुछ जमानतियों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने के कारण रिहाई के परवाने जारी नहीं हो सके थे.