जेल से बाहर आ सकते हैं आजम खान और अब्दुल्ला, किसी भी वक्त जिला कारागार पहुंच सकता है परवाना
दो पैन कार्ड मामले में जेल में बंद हैं आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला खान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 9:37 AM IST
रामपुर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है. दो पैन कार्ड मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब रामपुर में दोनों की रिहाई से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है. माना जा रहा है कि शनिवार को किसी भी समय दोनों की रिहाई का परवाना जिला कारागार पहुंच सकता है. हालांकि, अभी कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी होना बाकी हैं.
दरअसल, दो पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई के लिए उनके अधिवक्ता लगातार कागजी कार्रवाई में जुटे हुए हैं. बताया जा रहा है कि बीते दिन शुक्रवार को कुछ जमानतियों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने के कारण रिहाई के परवाने जारी नहीं हो सके थे.
अब शनिवार यानी आज एक बार फिर रिहाई की उम्मीद जताई जा रही है. अगर जमानतियों के सत्यापन समेत सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं और कोई नई कानूनी अड़चन सामने नहीं आती, तो रिहाई के परवाने जिला कारागार पहुंच सकते हैं.
फिलहाल, रामपुर जिला कारागार के बाहर अभी कोई खास हलचल देखने को नहीं मिल रही है. न तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ नजर आ रही है और न ही पुलिस की कोई विशेष गतिविधि दिखाई दे रही है. आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के अधिवक्ता अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी कराने में जुटे हुए हैं. इधर, अब सभी की निगाहें अधिवक्ताओं की कागजी कार्रवाई और रिहाई के परवानों पर टिकी हुई हैं.
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