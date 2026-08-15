दुर्ग सेंट्रल जेल से 15 अगस्त पर बंदियों की रिहाई, आजीवन कारावास की सजा कर चुके हैं पूरी
15 अगस्त के अवसर पर दुर्ग सेंट्रल जेल से आजीवन कारावास की सजा पूरी कर चुके बंदियों की रिहाई हुई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 15, 2026 at 2:20 PM IST
दुर्ग : 15 अगस्त के मौके पर दुर्ग सेंट्रल जेल से उम्र कैद की सजा पूरी कर चुके 19 बंदियों को रिहा किया गया. ये सभी कैदी हत्या के अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे थे. अच्छे आचरण और जेल में उनके व्यवहार को देखते हुए शासन के प्रावधानों के तहत उन्हें रिहाई दी गई. जेल से बाहर निकलते समय कैदियों के चेहरे पर लंबे समय बाद आजादी की खुशी साफ नजर आई.
रिहाई के बाद भावुक हुए बंदी
रिहाई के दौरान कुछ बंदियों को लेने के लिए उनके परिवार के सदस्य जेल पहुंचे थे, जबकि कुछ बंदी अकेले ही जेल से बाहर निकले. लेकिन रिहा हुए बंदियों के लिए यह पल भावुक होने के साथ-साथ नई जिंदगी की शुरुआत जैसा था. रिहा हुए कैदी राजकुमार ने बताया कि वह वर्ष 1993 से हत्या के मामले में जेल में बंद थे.
अच्छे आचरण के कारण उन्हे रिहाई मिली है.मैं बहुत खुश हूं और इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं. जेल से बाहर निकलने के बाद अब मैं अपनी बाकी जिंदगी बेहतर तरीके से जीना चाहता हूं और खेती-किसानी करने की योजना है- राजकुमार, रिहा हुए बंदी
वहीं दूसरे कैदी देवदास ने बताया कि वह हत्या के मामले में सजा काट रहा था और करीब 15 साल जेल में रहा.अच्छे आचरण के कारण आज उसे रिहाई मिली है . उसने कहा कि उसके घर-परिवार के लोग भी उसकी रिहाई से बेहद खुश हैं. वह खुद भी बहुत खुश है. रिहाई के बाद सभी कैदी अपने परिवार और नई जिंदगी की ओर लौट गए.
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