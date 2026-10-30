ETV Bharat / state

आजम खान-अब्दुल्ला की रिहाई में फंसा पेच, पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की रिमांड अर्जी

आजम खान-अब्दुल्ला की रिहाई में फंसा पेच ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत तो मिल गई है, लेकिन रिहाई का रास्ता अभी भी साफ नहीं हुआ है. ईडी की एफआईआर से जुड़े मामले में रामपुर पुलिस आजम खान को कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी में है. इसको लेकर विवेचक की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है. सोमवार को इस मामले में सुनवाई होगी. वहीं, कोर्ट ने आजम खान को भी सोमवार को तलब किया है.

13 अक्टूबर 2026 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से रामपुर के थाना अजीमनगर में आजम खान, जौहर ट्रस्ट समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस मुकदमे में जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन के कथित गबन, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं. मामले की विवेचना सीओ टांडा पंकज पंत कर रहे हैं. उन्होंने गुरुवार को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल कर आजम खान के खिलाफ रिमांड वारंट जारी करने का अनुरोध किया है.

अब्दुल्ला आजम खान के दो पैन कार्ड मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान ने अलग-अलग जन्मतिथि के प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए और दोनों के जरिए अलग-अलग आयकर रिटर्न दाखिल किए. इस मामले में 18 अक्टूबर 2025 को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद दोनों ने सेशन कोर्ट में अपील की. वहीं, सरकार की ओर से सजा बढ़ाने की मांग की गई. सेशन कोर्ट ने आजम खान की सजा सात से बढ़ाकर दस साल कर दी थी, जबकि अब्दुल्ला आजम की सजा सात साल ही बरकरार रखी थी. इसके बाद दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई.