दिल्ली विधानसभा में ऐतिहासिक दस्तावेजों का विमोचन, ओम बिरला ने किया 89 खंडों का लोकार्पण
दिल्ली विधानसभा द्वारा प्रकाशित केंद्रीय असेंबली की वर्ष 1924-1930 की कार्यवाही पर आधारित पत्रिका विधान चेतना का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकार्पण किया.
Published : May 28, 2026 at 5:09 PM IST
नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा द्वारा प्रकाशित केंद्रीय असेंबली की वर्ष 1924-1930 की कार्यवाही पर आधारित पत्रिका विधान चेतना का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को लोकार्पण किया. यह पत्रिका 89 खंडों (वॉल्यूम) में प्रकाशित की गई है. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह दुर्लभ ऐतिहासिक दस्तावेज युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगा. इस कार्यक्रम में उनके साथ केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली के संसदीय कार्य मंत्री प्रवेश साहिब सिंह भी मौजूद रहे.
ओम बिरला ने विधानसभा की पत्रिका 'विधान चेतना' के उद्घाटन अंक का भी अनावरण किया.लोकतंत्र और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक दस्तावेजअपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन 89 खंडों का संकलन और प्रकाशन लोगों तथा युवा पीढ़ी को ब्रिटिश शासन के दौरान की विधायी कार्यप्रणाली से अवगत कराएगा. उन्होंने कहा कि यह दुर्लभ और ऐतिहासिक दस्तावेज लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के साथ-साथ देश के जनप्रतिनिधियों को भी प्रेरित करेगा. बिरला ने दिल्ली विधानसभा भवन के ऐतिहासिक महत्व पर भी प्रकाश डाला, जहां से ब्रिटिश शासन के दौरान केंद्रीय विधायी विधानसभा काम करती थी. ओम बिरला ने जोर देकर कहा कि तथ्यों पर आधारित बहस न केवल संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करती है, बल्कि उनकी गरिमा को भी बढ़ाती है. उन्होंने कहा कि सहमति और असहमति सहित ऐसी ही बहसों ने भारत के लोकतंत्र को वैश्विक मंचों पर एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में स्थापित किया है.
दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक परिसर में केंद्रीय विधान सभा (1924-1930) की कार्यवाहियों के 89 खंडों तथा त्रैमासिक पत्रिका ‘विधान-चेतना’ के प्रवेशांक के लोकार्पण समारोह में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को संबोधित किया।— Om Birla (@ombirlakota) May 28, 2026
दिल्ली विधानसभा द्वारा केंद्रीय विधान सभा की 407 ऐतिहासिक बैठकों की… pic.twitter.com/6qVnvhxTVb
ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करने के प्रयासों की सराहना
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा कि एक साल में दिल्ली विधानसभा में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं. मुझे भी अब चौथी बार दिल्ली विधानसभा में जाने का मौका मिला है. रिजीजू ने ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करने के प्रयासों के लिए दिल्ली विधानसभा और उसके अध्यक्ष की सराहना की. हालांकि, उन्होंने जनप्रतिनिधियों द्वारा संसद और विधानसभाओं को अपनी छवि चमकाने के लिए राजनीतिक अखाड़ा बनाने पर चिंता व्यक्त की. रिजिजू ने कहा कि ऐसे कृत्यों से संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचता है. रिजिजू ने कहा कि यह गर्व की बात है कि भारत दुनिया में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है, लेकिन देश के भीतर और बाहर कुछ तत्व इसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने सचेत किया कि यदि संसदीय रिकॉर्ड के संरक्षण के मूल्य को आगे नहीं बढ़ाया गया, तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो जाएंगी.केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संवैधानिक निकायों को सम्मान देना हर किसी की जिम्मेदारी है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग जनता द्वारा नकारे जाने के बाद इन संस्थाओं पर हमला करना चुनते हैं. कार्यक्रम के अंत में विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने धन्यवाद ज्ञापित किया.
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