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सरकारी अस्पताल में विवाद: गर्भनाल काटने पर भड़के परिजन, नर्सिंगकर्मी से मारपीट

चौहटन थानाधिकारी ललित किशोर के मुताबिक प्रसूता के परिजनों और डॉक्टरों के बीच गर्भनाल काटने की बात को लेकर विवाद हुआ था. समझाइश करके मामले को शांत करवाया और स्टाफ ने अपना कार्य शुरू कर दिया है. वहीं, पुलिस ने दो महिलाओं समेत चार लोगों को डिटेन किया है. वहीं, सीसीटीवी फुटेज में नर्सिंग स्टाफ भागकर कमरे में जाता हुआ नजर आ रहा है. घटना से नाराज नर्सिंगकर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया. वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई.

बाड़मेर: जिले के सीमावर्ती चौहटन के सरकारी अस्पताल में शुक्रवार को डिलीवरी के बाद गर्भनाल काटने पर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया. गुस्साए प्रसूता के परिजनों ने गालीगलौज करते हुए अस्पताल के नर्सिंगकर्मी के साथ मारपीट कर दी. नर्सिंगकर्मी ने भागकर अपने आप को बचाया. अस्पताल में लगे सीसीटीवी कमरे में घटना कैद हुई है.

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अस्पताल के नर्सिंग अधीक्षक भंवरलाल ने बताया कि चौहटन की एक स्थानीय महिला को डिलीवरी के लिए शुक्रवार सुबह अस्पताल लाया गया था. स्थिति सामान्य होने पर उसे रेफर करना संभव नहीं था. इसलिए लेबर रूम में डिलीवरी करवाई गई, जो नॉर्मल रही. इस दौरान बच्चे का गर्भनाल (कॉर्ड) काटा गया, जो एक रूटिन प्रक्रिया है. उन्होंने बताया कि इसी बात को लेकर परिजनों ने आपत्ति जताई और विवाद शुरू हो गया. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दो महिलाएं और दो पुरुष अस्पताल के स्टाफ से झगड़े पर उतारू हो गए और समझाइश के बावजूद नहीं माने. उन्होंने मारपीट शुरू कर दी.

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उन्होंने बताया कि उनके साथ दो-तीन महिलाओं ने मारपीट की और गला दबाने की कोशिश भी की, जिससे उनके हाथ में चोटें आईं. उन्होंने इस बात को भी साफ किया कि अस्पताल में इलाज के दौरान कोई लापरवाही नहीं बरती गई, लेकिन हंगामे के दौरान स्थिति बिगड़ गई. अस्पताल में हुए घटनाक्रम के बाद नर्सिंगकर्मियों ने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए कार्य बहिष्कार कर दिया. उनका कहना है कि जब तक अस्पताल में पुलिस तैनात नहीं की जाती, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे.